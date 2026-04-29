'La casa de los espíritus' estrena versión para una nueva generación

Alfonso Herrera coincide en que la historia conecta directamente con la identidad latinoamericana. Para el actor, la serie retrata heridas históricas que siguen presentes en distintos países de la región, desde la desigualdad social hasta los abusos de poder y las divisiones políticas que marcan generaciones enteras. “Habla de la memoria, de nuestras cicatrices, de nuestras heridas como latinoamericanos. De mirar al pasado para entender mejor el presente y no cometer los mismos errores”, asegura. Estas reflexiones muestran por qué la novela sigue vigente más de cuatro décadas después de su publicación.

Los personajes de La casa de los espíritus, complejos y actuales

Uno de los principales retos de la adaptación fue trasladar a pantalla personajes llenos de contradicciones. Nicole Wallace, quien interpreta a Clara, destaca que esa profundidad fue lo que más le interesó del papel. “Que no sean blanco o negro y que tengan contradicciones es lo más humano que puede tener un personaje”, comenta. Según la actriz, Clara combina una fuerte conexión espiritual con momentos de fragilidad y distancia emocional.

La casa de los espíritus (Cortesía)

Herrera, por su parte, describe a su personaje como un hombre condicionado por la época en la que vive. “Es un analfabeta emocional que intenta sacar adelante a su familia, pero con mucha toxicidad y muchos errores. También es parte de ese sistema fallido”.

Aunque la trama está profundamente vinculada a la historia chilena, Fernanda Castillo explica que el contexto político y social de la serie resulta cercano para toda la región. “Todos en Latinoamérica lo podemos entender. Somos más parecidos de lo que pensamos”, afirma sobre la experiencia de filmar en Santiago.

La actriz recuerda que recorrer la ciudad y conocer más sobre los acontecimientos históricos retratados en la obra hizo que la interpretación fuera más emocional que académica.