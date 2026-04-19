La actriz argentina Dolores Fonzi sorprendió al contar que su hija, Libertad García, fruto de su relación con el mexicano Gael García Bernal , estuvo a punto de debutar como actriz en la serie La Casa de los Espíritus, pero terminó rechazando la oportunidad por una razón inesperada.
Hija de Gael García Bernal y Dolores Fonzi rechazó actuar en ‘La Casa de los Espíritus’ por una importante razón
Hija de Gael García Bernal y Dolores Fonzi rechazó actuar en La Casa de los Espíritus
Durante su encuentro con la prensa, Dolores Fonzi explicó que incluso intentó motivar a su hija Libertad García acercándola la novela original, pero no logró despertar su interés.
“Por ejemplo, había un personaje de una niña que hace Clara, la pequeña. Y la señora de casting, que es mi amiga, de Argentina, me dijo: ‘Por ahí, tu hija, Libertad’. Y yo: ‘No sé, no sé’. Le dije: ‘Che, Lili, está esta posibilidad. Te traigo la novela’. ‘¡Dale, dale!’. No leyó ni una página. Chau”, relató.
La artista reconoció que la situación la sorprendió, ya que ella no habría desaprovechado una oportunidad de tal magnitud. “Yo me hubiese muerto a esa edad con la fantasía de ser actriz, pero me di cuenta que no, que cada uno a su tiempo”, comentó.
Dolores Fonzi comparte su visión sobre hijos y lectura
Dolores Fonzi también habló sobre los retos actuales para fomentar la lectura en los adolescentes, haciendo referencia al impacto de la tecnología.
“Me encantaría que lean libros los adolescentes. ¿Cómo hacer para que lean algún libro?”, expresó. Ante la sugerencia de quitarles el celular, respondió con humor: “Bueno, pero ahí te cortan la mano. ¿Cómo haces? Están muy grandes. Tienen 17 y 15”.
Pese a ello, destacó que tanto Libertad como su hijo Lázaro tienen intereses culturales, como el séptimo arte, y resaltó sus cualidades personales por encima de cualquier otra cosa. “No, son divinos mis hijos, son buenos, buenos, buenos, son de verdad muy divinos… O sea, me caen bien. Cuando te caen bien tus hijos, eso es un regalo”, dijo.
Finalmente, dejó claro que respeta los tiempos y decisiones de sus hijos, incluso si eso implica dejar pasar oportunidades en el mundo del espectáculo.