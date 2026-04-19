Hija de Gael García Bernal y Dolores Fonzi rechazó actuar en ‘La Casa de los Espíritus’ por una importante razón

Hija de Gael García Bernal y Dolores Fonzi rechazó actuar en La Casa de los Espíritus

Durante su encuentro con la prensa, Dolores Fonzi explicó que incluso intentó motivar a su hija Libertad García acercándola la novela original, pero no logró despertar su interés.

Gael Garcia Bernal y Dolores Fonzi (Getty Images)

“Por ejemplo, había un personaje de una niña que hace Clara, la pequeña. Y la señora de casting, que es mi amiga, de Argentina, me dijo: ‘Por ahí, tu hija, Libertad’. Y yo: ‘No sé, no sé’. Le dije: ‘Che, Lili, está esta posibilidad. Te traigo la novela’. ‘¡Dale, dale!’. No leyó ni una página. Chau”, relató.

La artista reconoció que la situación la sorprendió, ya que ella no habría desaprovechado una oportunidad de tal magnitud. “Yo me hubiese muerto a esa edad con la fantasía de ser actriz, pero me di cuenta que no, que cada uno a su tiempo”, comentó.