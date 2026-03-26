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Espectáculos

Primer vistazo a “La Casa de los Espíritus”: así luce la ambiciosa serie basada en la novela de Isabel Allende

Prime Video lanza el primer adelanto de La Casa de los Espíritus, adaptación de la icónica novela de Isabel Allende. Se estrena el 29 de abril.
jue 26 marzo 2026 12:11 PM
Aline Kuppenheim (Nivea), Chiara Parravicini (Rosa), Francesca Turco (Kid Clara).png
Fotograma de la serie La Casa de los Espíritus. (Cortesía. )

Prime Video ha revelado las primeras imágenes y el tráiler oficial de La Casa de los Espíritus, la esperada adaptación televisiva de la novela de Isabel Allende.

La serie debutará el 29 de abril con tres episodios iniciales, seguidos de estrenos semanales hasta el 13 de mayo, consolidándose como uno de los lanzamientos más ambiciosos del año dentro del catálogo global de la plataforma.

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Basada en la obra homónima publicada en 1982, considerada uno de los pilares de la literatura latinoamericana contemporánea, la historia sigue a tres generaciones de mujeres —Clara, Blanca y Alba— en medio de un contexto marcado por tensiones sociales, cambios políticos y una fuerte carga de realismo mágico. La serie propone una narrativa íntima y épica que recorre más de cincuenta años de historia en un país sudamericano profundamente conservador.

Alfonso Herrera (Esteban Trueba).png
Alfonso Herrera como Esteban Trueba en La Casa de los Espíritus. (Cortesía. )

El proyecto está encabezado por Nicole Wallace y Dolores Fonzi, quienes interpretan a Clara del Valle en distintas etapas de su vida y por Alfonso Herrera en el papel de Esteban Trueba.

Al reparto se completa con figuras destacadas como Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández y Fernanda Urrejola, en una alineación que apuesta por talento latinoamericano e internacional.


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Detrás de cámaras, la serie cuenta con un equipo creativo de alto calibre. La propia Isabel Allende participa como productora ejecutiva, junto a Eva Longoria y Courtney Saladino. La dirección y el desarrollo están a cargo de Francisca Alegría, Andrés Wood y la también actriz Fernanda Urrejola, quienes imprimen una mirada contemporánea a esta historia clásica.

Nicole Wallace (Young Clara).png
Nicole Wallace como Clara del Valle en La Casa de los Espíritus. (Cortesía. )

La producción corre a cargo de FilmNation Entertainment, responsable de títulos reconocidos internacionalmente, en colaboración con Fábula, la casa productora chilena ganadora del Oscar por Una mujer fantástica. Esta alianza refuerza el carácter cinematográfico de la serie, que busca competir a nivel global en términos de calidad y narrativa.

Con una cuidada ambientación de época, fotografía evocadora y una narrativa que mezcla lo político con lo íntimo, La Casa de los Espíritus se posiciona como una de las grandes apuestas de Amazon en contenido en español. La serie no solo revive un clásico literario, sino que también reafirma el creciente protagonismo de las historias latinoamericanas en el streaming internacional.

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Poncho Herrera

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