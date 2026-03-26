Primer vistazo a “La Casa de los Espíritus”: así luce la ambiciosa serie basada en la novela de Isabel Allende

Detrás de cámaras, la serie cuenta con un equipo creativo de alto calibre. La propia Isabel Allende participa como productora ejecutiva, junto a Eva Longoria y Courtney Saladino. La dirección y el desarrollo están a cargo de Francisca Alegría, Andrés Wood y la también actriz Fernanda Urrejola, quienes imprimen una mirada contemporánea a esta historia clásica.

Nicole Wallace como Clara del Valle en La Casa de los Espíritus. (Cortesía. )

La producción corre a cargo de FilmNation Entertainment, responsable de títulos reconocidos internacionalmente, en colaboración con Fábula, la casa productora chilena ganadora del Oscar por Una mujer fantástica. Esta alianza refuerza el carácter cinematográfico de la serie, que busca competir a nivel global en términos de calidad y narrativa.

Con una cuidada ambientación de época, fotografía evocadora y una narrativa que mezcla lo político con lo íntimo, La Casa de los Espíritus se posiciona como una de las grandes apuestas de Amazon en contenido en español. La serie no solo revive un clásico literario, sino que también reafirma el creciente protagonismo de las historias latinoamericanas en el streaming internacional.

