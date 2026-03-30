Art Basel Hong Kong 2026: el epicentro donde Asia redefine el mercado global del arte

Uno de los grandes indicadores del momento fue el crecimiento de una nueva generación de coleccionistas. Galerías reportaron un aumento en compradores jóvenes y primerizos, señal de un mercado que se expande no solo en volumen, sino también en diversidad y perspectivas. Este relevo generacional está transformando la manera en que se adquiere y se valora el arte contemporáneo.

Art Basel Hong Kong 2026. (Cortesía. )

En el terreno curatorial, la feria apostó por formatos más integrados y experimentales. Secciones como “Encounters” y el nuevo sector “Echoes” ofrecieron propuestas más enfocadas, mientras que la llegada de Zero10 —centrada en arte digital— marcó un paso firme hacia la consolidación de prácticas tecnológicas dentro del mercado tradicional.

El músculo institucional también fue clave. Más de 170 museos y fundaciones de 27 países estuvieron presentes, incluyendo gigantes como The Museum of Modern Art, Tate y Centre Pompidou, reforzando el papel de la feria como plataforma de legitimación cultural, más allá de lo comercial.

