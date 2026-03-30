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Cultura

Art Basel Hong Kong 2026: el epicentro donde Asia redefine el mercado global del arte

La feria reafirma a Hong Kong como hub global del arte con ventas sólidas, nuevos coleccionistas y una escena cultural en plena expansión.
lun 30 marzo 2026 10:06 AM
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La edición de Art Basel Hong Kong tuvo lugar del 27 al 29 de marzo de 2026. (Cortesía Art Basel. )

La edición 2026 de Art Basel Hong Kong 2026 cerró con un mensaje claro: Asia no solo participa en el mercado global del arte, lo está redefiniendo. Con ventas sólidas en todos los segmentos y una afluencia de 91,500 visitantes, la feria confirmó a Hong Kong como uno de los nodos más influyentes del circuito internacional.

Durante una semana intensa, coleccionistas, galeristas e instituciones de todo el mundo convergieron en la ciudad, generando un ecosistema dinámico donde el intercambio cultural y comercial alcanzó nuevos niveles. La demanda fue particularmente fuerte en la región Asia-Pacífico, con compradores provenientes de China continental, Corea, Japón y el sudeste asiático, en diálogo constante con Europa y Estados Unidos.

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Uno de los grandes indicadores del momento fue el crecimiento de una nueva generación de coleccionistas. Galerías reportaron un aumento en compradores jóvenes y primerizos, señal de un mercado que se expande no solo en volumen, sino también en diversidad y perspectivas. Este relevo generacional está transformando la manera en que se adquiere y se valora el arte contemporáneo.

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Art Basel Hong Kong 2026. (Cortesía. )

En el terreno curatorial, la feria apostó por formatos más integrados y experimentales. Secciones como “Encounters” y el nuevo sector “Echoes” ofrecieron propuestas más enfocadas, mientras que la llegada de Zero10 —centrada en arte digital— marcó un paso firme hacia la consolidación de prácticas tecnológicas dentro del mercado tradicional.

El músculo institucional también fue clave. Más de 170 museos y fundaciones de 27 países estuvieron presentes, incluyendo gigantes como The Museum of Modern Art, Tate y Centre Pompidou, reforzando el papel de la feria como plataforma de legitimación cultural, más allá de lo comercial.

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A nivel ciudad, Hong Kong se consolidó como un hub cultural en expansión. Instituciones como M+ y el Hong Kong Palace Museum articularon una agenda paralela que amplificó el impacto de la feria, integrando exposiciones, performances y colaboraciones interdisciplinarias.

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Durante la edición 2026 de Art Basel Hong Kong, las galerías internacionales reportaron ventas millonarias y colocación de obras en colecciones clave. (Cortesía. )

El balance comercial fue igualmente contundente. Galerías internacionales reportaron ventas millonarias y colocación de obras en colecciones clave, con artistas tanto consolidados como emergentes encontrando nuevos mercados. La conversación, sin embargo, ya no gira únicamente en torno a cifras, sino a la profundidad de los vínculos entre regiones y generaciones.

Con una nueva alianza a cinco años entre Art Basel y el gobierno de Hong Kong, el futuro apunta a una consolidación aún mayor. En un mundo complejo, la feria se posiciona como un espacio de encuentro global donde el arte no solo se vende, sino que conecta, cuestiona y proyecta nuevas narrativas desde Asia hacia el resto del mundo.

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