Art Basel Hong Kong 2026: el epicentro donde Asia redefine el mercado global del arte

La edición 2026 de Art Basel Hong Kong 2026 cerró con un mensaje claro: Asia no solo participa en el mercado global del arte, lo está redefiniendo. Con ventas sólidas en todos los segmentos y una afluencia de 91,500 visitantes, la feria confirmó a Hong Kong como uno de los nodos más influyentes del circuito internacional.
Durante una semana intensa, coleccionistas, galeristas e instituciones de todo el mundo convergieron en la ciudad, generando un ecosistema dinámico donde el intercambio cultural y comercial alcanzó nuevos niveles. La demanda fue particularmente fuerte en la región Asia-Pacífico, con compradores provenientes de China continental, Corea, Japón y el sudeste asiático, en diálogo constante con Europa y Estados Unidos.