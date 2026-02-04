Art Basel Qatar: Doha entre las capitales mundiales del arte

Para Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidenta de Qatar Museums, la llegada de Art Basel a Oriente Medio no es solo una feria más, sino “el comienzo de una iniciativa audaz, emocionante y verdaderamente única”, concebida para impulsar la creatividad regional y fomentar conversaciones significativas con el mundo.

Vista general de Art Basel en Qatar. (Cortesía. )

Art Basel Qatar representa un momento decisivo en los 55 años de historia de la feria, al responder a décadas de inversión cultural sostenida en el país. La edición inaugural se presenta como una plataforma diseñada específicamente para su contexto, conectando la producción artística de la región con la red global de Art Basel y estimulando intercambios a largo plazo.

Fundada en 1970, Art Basel es la feria de arte contemporáneo más influyente del mundo, con ediciones en Basilea, Miami Beach, Hong Kong, París y ahora Doha. Su modelo combina mercado, discurso crítico y experimentación curatorial, posicionándose como un termómetro clave de las transformaciones del arte a nivel global.

