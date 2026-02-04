Art Basel Qatar: Doha entre las capitales mundiales del arte

Art Basel inaugura un nuevo capítulo en su historia con la llegada de su primera edición a Qatar, marcando un hito tanto para la feria como para la proyección del arte contemporáneo en la región MENASA que incluye el Oriente Medio, Norte de África y Asia del Sur.
Celebrada en el corazón de Doha, esta edición consolida la ambición cultural del país y su proyección como punto de encuentro entre escenas locales y circuitos internacionales
Para Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidenta de Qatar Museums, la llegada de Art Basel a Oriente Medio no es solo una feria más, sino “el comienzo de una iniciativa audaz, emocionante y verdaderamente única”, concebida para impulsar la creatividad regional y fomentar conversaciones significativas con el mundo.
Art Basel Qatar representa un momento decisivo en los 55 años de historia de la feria, al responder a décadas de inversión cultural sostenida en el país. La edición inaugural se presenta como una plataforma diseñada específicamente para su contexto, conectando la producción artística de la región con la red global de Art Basel y estimulando intercambios a largo plazo.
Fundada en 1970, Art Basel es la feria de arte contemporáneo más influyente del mundo, con ediciones en Basilea, Miami Beach, Hong Kong, París y ahora Doha. Su modelo combina mercado, discurso crítico y experimentación curatorial, posicionándose como un termómetro clave de las transformaciones del arte a nivel global.
Bajo la dirección artística de Vincenzo de Bellis y Wael Shawky, Art Basel Qatar abandona el modelo tradicional de stands para apostar por presentaciones individuales de artistas. Este enfoque propone una experiencia más pausada y contextual, priorizando el diálogo, la profundidad y la relación entre obra, espacio y espectador.
Art Basel Qatar se celebra del 5 al 7 de febrero en distintos espacios de Msheireb, en el centro de Doha. La feria reúne a 87 expositores internacionales y presenta la obra de 84 artistas, más de la mitad provenientes de la región MENASA, junto con Proyectos Especiales, Conversaciones y un amplio programa público.