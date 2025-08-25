Festival de Cine de Venecia 2025: Estrenos, presencia mexicana y datos útiles

La cita anual de los cinéfilos en el Lido llega a su edición número 82 del Festival de Cine de Venecia, el más longevo en su tipo, se prepara para un nuevo desfile de cintas que, no sólo darán de qué hablar, sino que serán las grandes favoritas en la temporada de premios.

A la cita de este año llegarán las más recientes películas de Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow y Yorgos Lanthimos. Un jurado presidido por Alexander Payne, director de The Holdovers y Sideways, decidirá el ganador del León de Oro, el cual será anunciado en la gala final del festival.

Estrenos, presencia mexicana y datos útiles: a continuación te contamos los detalles que no debes perder de vista sobre este importante evento cinematográfico.

