Cultura

Festival de Cine de Venecia 2025: Estrenos, presencia mexicana y datos útiles

El icónico Festival de Cine de Venecia (Mostra de Venecia) celebra su edición número 82 del 27 de agosto al 6 de septiembre de 2025.
lun 25 agosto 2025 08:29 AM
En 2017 Guillermo del Toro ganó el León de Oro del festival e Venecia por La forma del agua.

La cita anual de los cinéfilos en el Lido llega a su edición número 82 del Festival de Cine de Venecia, el más longevo en su tipo, se prepara para un nuevo desfile de cintas que, no sólo darán de qué hablar, sino que serán las grandes favoritas en la temporada de premios.

A la cita de este año llegarán las más recientes películas de Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow y Yorgos Lanthimos. Un jurado presidido por Alexander Payne, director de The Holdovers y Sideways, decidirá el ganador del León de Oro, el cual será anunciado en la gala final del festival.

Estrenos, presencia mexicana y datos útiles: a continuación te contamos los detalles que no debes perder de vista sobre este importante evento cinematográfico.

Lo Más Esperado de Venecia: Estrenos que prometen premios

El lineup está repleto de obras de grandes talentos que prometen ser parte de la temporada de premios:

  • Frankenstein, de Guillermo del Toro, con un reparto encabezado por Oscar Isaac; compite en la sección oficial

  • Bugonia, del visionario Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons

  • Jay Kelly, de Noah Baumbach, con George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern
Guillermo del Toro y Oscar Isaac en el set de filmación de Frankenstein.

  • After the Hunt, de Luca Guadagnino, con Julia Roberts

  • Father Mother Sister Brother, un triptico íntimo de Jim Jarmusch con Cate Blanchett .

  • Otros títulos incluyen: The Smashing Machine (Benny Safdie con Dwayne Johnson), A House of Dynamite (Kathryn Bigelow), The Testament of Ann Lee (Amanda Seyfried), y Sofia Coppola’s Marc by Sofia, entre otros.
Apertura, películas destacadas y novedades

  • Película de apertura: La grazia de Paolo Sorrentino, protagonizada por Toni Servillo y Anna Ferzetti, dará inicio al certamen el 27 de agosto. Esta cinta participa en la competencia oficial por el León de Oro.
Fotograma de la cinta La Grazia de Paolo Sorrentino.jpg

  • Película de cierre: Dog 51 (Chien 51), dirigida por Cédric Jimenez, clausurará el festival.

  • El jurado principal estará encabezado por el cineasta Alexander Payne.
Mexicanos en Venecia

En la sección Horizontes (Orizzonti), una de las cintas mexicanas participantes es En el camino, del director mexicano David Pablos quien además tiene altas posibilidades de hacerse con el premio Queer Lion. Recordamos que Pablos presentó su primer largometraje La vida después, en esta misma sección en 2013.

Fotograma de la cinta En el camnio de David Pablos.

Pablos es, junto a Guillermo del Toro, uno de los mexicanos participantes en este festival y se suma a la presencia latinoamericana en la que se encuentran títulos como Hiedra, de Simone Bucio, coproducida con Francia, España y Ecuador, así como la multiproducción Nuestra tierra de la argentina Lucrecia Martel.

En otras secciones como en “Venice Spotlight”, destaca It Would Be Night in Caracas, coproducción entre México y Venezuela y Fuera de Competencia, se proyectará Sermon to the Void, una coproducción entre Azerbaiyán, México y Turquía.

Lo que debes saber sobre el Festival de Cine de Venecia 2025

  • Fechas: del 27 de agosto al 6 de septiembre de 2025 .

  • Ubicación: Lido de Venecia, Italia.

  • Palmarés honoríficos: Werner Herzog y Kim Novak serán homenajeados con el León de Oro al Mérito .

  • El festival contará además con homenajes y actividades paralelas, como una Masterclass de Coppola y Herzog .

