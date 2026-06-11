Pedro Ramírez Vázquez: el arquitecto que imaginó el estadio donde el mundo verá a México por tercera vez

El reto era enorme. A principios de la década de 1960, México buscaba construir un estadio capaz de competir con los grandes recintos del mundo. Junto al arquitecto Rafael Mijares Alcérreca, Ramírez Vázquez diseñó una estructura que no sólo destacaría por sus dimensiones, sino también por su innovación. En lugar de elevar completamente el inmueble, gran parte del estadio fue excavada en el terreno volcánico de la zona, una decisión que permitió integrar el edificio al paisaje y facilitar la circulación de miles de espectadores.

Vista de archivo del proyecto Estadio Azteca. (Archivo. )

La solución arquitectónica resultó visionaria. El estadio fue concebido para ofrecer una visibilidad privilegiada desde prácticamente cualquier asiento, al tiempo que resolvía desafíos de movilidad y acceso inéditos para la época. Con una capacidad superior a los 100 mil asistentes en su configuración original, el Azteca se convirtió rápidamente en una referencia internacional de la arquitectura deportiva.

Pero el legado de Pedro Ramírez Vázquez iba mucho más allá del futbol. Su firma también quedó plasmada en obras fundamentales para la identidad mexicana, como el Museo Nacional de Antropología, la Nueva Basílica de Guadalupe y el Palacio Legislativo de San Lázaro. En cada proyecto buscó construir espacios que dialogaran con la historia, la cultura y la vida cotidiana del país. El Azteca no fue la excepción.

