Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cultura

Pedro Ramírez Vázquez: el arquitecto que imaginó el estadio donde el mundo verá a México por tercera vez

El Azteca será el primer estadio del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas. Detrás de esa hazaña está la visión de Pedro Ramírez Vázquez.
jue 11 junio 2026 01:58 PM
pedro-ramirez-vaquez.jpeg
El destacado arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez.

Cuando el silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 resuene en la Ciudad de México, el Estadio Azteca volverá a hacer historia. Será el primer recinto del planeta en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, un récord que lo confirma como uno de los escenarios deportivos más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, detrás de esa hazaña existe una historia menos conocida: la del arquitecto mexicano que imaginó un estadio capaz de convertirse en un símbolo global.

Mucho antes de que Pelé levantara la Copa del Mundo en 1970 o de que Diego Armando Maradona protagonizara sus páginas más memorables en 1986, Pedro Ramírez Vázquez visualizó una obra monumental en el sur de la Ciudad de México. Reconocido como una de las figuras más influyentes de la arquitectura latinoamericana, el creador del Museo Nacional de Antropología entendía que los edificios podían trascender su función original para convertirse en emblemas culturales. El Azteca sería una de sus apuestas más ambiciosas.

Publicidad

El reto era enorme. A principios de la década de 1960, México buscaba construir un estadio capaz de competir con los grandes recintos del mundo. Junto al arquitecto Rafael Mijares Alcérreca, Ramírez Vázquez diseñó una estructura que no sólo destacaría por sus dimensiones, sino también por su innovación. En lugar de elevar completamente el inmueble, gran parte del estadio fue excavada en el terreno volcánico de la zona, una decisión que permitió integrar el edificio al paisaje y facilitar la circulación de miles de espectadores.

Captura de Pantalla 2026-06-11 a la(s) 12.31.14.png
Vista de archivo del proyecto Estadio Azteca. (Archivo. )

La solución arquitectónica resultó visionaria. El estadio fue concebido para ofrecer una visibilidad privilegiada desde prácticamente cualquier asiento, al tiempo que resolvía desafíos de movilidad y acceso inéditos para la época. Con una capacidad superior a los 100 mil asistentes en su configuración original, el Azteca se convirtió rápidamente en una referencia internacional de la arquitectura deportiva.

Pero el legado de Pedro Ramírez Vázquez iba mucho más allá del futbol. Su firma también quedó plasmada en obras fundamentales para la identidad mexicana, como el Museo Nacional de Antropología, la Nueva Basílica de Guadalupe y el Palacio Legislativo de San Lázaro. En cada proyecto buscó construir espacios que dialogaran con la historia, la cultura y la vida cotidiana del país. El Azteca no fue la excepción.

Publicidad

Con el paso de los años, el estadio dejó de ser únicamente una sede deportiva para transformarse en un escenario de la memoria colectiva. Ahí se celebraron conciertos multitudinarios, encuentros religiosos, eventos políticos y algunos de los partidos más importantes en la historia del futbol. Pocos edificios en México han reunido tantas emociones, recuerdos y momentos decisivos bajo una misma estructura.

Captura de Pantalla 2026-06-11 a la(s) 12.29.31.png
Vista aérea del estadio Azteca. (Archivo. )

Ahora, mientras el recinto se prepara para recibir nuevamente a los ojos del mundo en 2026, el Azteca atraviesa una profunda renovación. La modernización busca responder a las exigencias contemporáneas sin borrar la esencia de la obra concebida hace más de seis décadas. Es una actualización que reconoce el valor de un diseño que ha demostrado una extraordinaria capacidad para mantenerse vigente.

Quizá esa sea la verdadera dimensión del legado de Pedro Ramírez Vázquez. No diseñó únicamente un estadio para albergar partidos; construyó un símbolo capaz de sobrevivir al paso del tiempo. Cuando el Mundial regrese a México en 2026, millones de personas verán un partido inaugural. Sin saberlo, también estarán contemplando la obra de un arquitecto que imaginó el futuro y logró convertirlo en concreto.

Publicidad

Tags

Estadio Azteca

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien (4).jpg

Publicidad