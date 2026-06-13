En un mundo donde los videos duran apenas unos segundos y las tendencias cambian a velocidad vertiginosa, podría parecer que la poesía ha perdido espacio. Sin embargo, María San Felipe ha comprobado exactamente lo contrario.
La cantante y poeta se convirtió en un fenómeno inesperado en redes sociales cuando algunos de sus textos comenzaron a viralizarse en TikTok. Para ella, el éxito digital de sus poemas no solo fue sorpresivo; también confirmó que las personas siguen buscando espacios para conectar con sus emociones.
"Yo creo que la poesía tiene eso y creo que nunca va a dejar de pasar, mientras sigamos siendo humanos y sigamos teniendo emociones", declaró en entrevista.
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María San Felipe: la poeta que demuestra que la poesía sigue importando en la era digital
Aunque hoy sus versos circulan ampliamente en internet, durante muchos años María San Felipe considera la poesía como un territorio profundamente privado: "La poesía me pareció siempre, me sigue pareciendo, del terreno de lo privado, muy privado", explicó.
La artista recuerda que escribir ha sido parte de su vida desde la infancia, pero nunca imaginó que esos textos, guardados durante tanto tiempo, encontrarían una audiencia tan amplia:m"A mí también me sorprendió cuando sucedió este fenómeno... que se haya viralizado un poema en una red social, sobre todo como TikTok", comentó.
La sorpresa fue aún mayor porque el primer poema que compartió públicamente llegó después de más de dos décadas de trayectoria artística: "Era la primera vez, después de 25 años de carrera, que yo hacía un espectáculo donde leía mi poesía; era la primera vez que se filmaba eso y se compartía en una red social", recordó.
La poesía como resistencia emocional
Para María San Felipe, el auge de la poesía en plataformas digitales tiene una explicación sencilla: las personas siguen necesitando aquello que les ayude a procesar lo que sienten.
"El arte sirve al alma", recalcó. "No importa cuánto estímulo tengamos afuera, el ser humano siempre va a conectar con esas manifestaciones que le tocan el alma", agregó.
En ese sentido, considera que la poesía se ha convertido en una forma de resistencia frente a la velocidad con la que transcurre la vida contemporánea: "Cien por ciento creo eso, lo celebro, lo aplaudo, me encanta", asegura al hablar del papel que juega la poesía actualmente.
La autora también celebra que cada vez más jóvenes se acerquen a la escritura y encuentren en ella una herramienta para expresarse.
"Me emociona cuando jóvenes y niñeces se vuelven a emocionar con la poesía... me dicen: 'A mí me gusta escribir, quiero compartir mi poesía'", aseguró.
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María San Felipe: Defender el derecho a sentir
Gran parte del trabajo de María San Felipe gira en torno a la reivindicación de las emociones, especialmente en una sociedad que muchas veces premia la productividad y la aparente felicidad constante.
"Me gusta defender la emoción por encima de las cosas, me gusta defender el llanto, aceptar lo que sentimos, no evadirlo", explicó.
La poeta cuestiona incluso algunas frases que suelen repetirse de manera automática: "Lo primero que le dicen a un ser humano cuando apenas va a empezar a llorar es: 'No llores'", señalo+o.
Y añade: "Llorar es útil, llorar es una función neurológica, biológica, que sirve para aliviar".
Para ella, la poesía permite precisamente eso: reconocer la complejidad de la experiencia humana sin intentar simplificarla: "La poesía sí o sí nos acerca a ese lugar humano donde habitan todas las emociones, todas", afirmo.
"El poema te lleva a la alegría, pero también te lleva a la melancolía, a la nostalgia".
Un encuentro que trasciende las redes
Aunque internet le abrió nuevas puertas, María San Felipe insiste en que el vínculo más poderoso ocurre cuando puede encontrarse cara a cara con quienes han hecho suyos sus poemas y canciones.
En los próximos meses regresará al Lunario del Auditorio Nacional, un escenario que considera especialmente significativo: "Es de las presentaciones más esperadas y especiales del año para mí", comentó.
La artista describe esos conciertos como experiencias de intercambio mutuo: "Ellos sienten que yo les dejo mucho porque les doy mi música, mi poesía, mi emoción. Pero cada espectáculo, cada noche, yo también me llevo mucho de ellos", asegura.
Porque, al final, detrás de los millones de reproducciones y los algoritmos, lo que permanece es la necesidad profundamente humana de sentirse comprendido. Y en ese terreno, María San Felipe está convencida de que la poesía todavía tiene mucho que decir.