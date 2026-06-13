María San Felipe: la poeta que demuestra que la poesía sigue importando en la era digital

Aunque hoy sus versos circulan ampliamente en internet, durante muchos años María San Felipe considera la poesía como un territorio profundamente privado: "La poesía me pareció siempre, me sigue pareciendo, del terreno de lo privado, muy privado", explicó.

María San Felipe (Ricardo Lopez)

La artista recuerda que escribir ha sido parte de su vida desde la infancia, pero nunca imaginó que esos textos, guardados durante tanto tiempo, encontrarían una audiencia tan amplia:m"A mí también me sorprendió cuando sucedió este fenómeno... que se haya viralizado un poema en una red social, sobre todo como TikTok", comentó.

La sorpresa fue aún mayor porque el primer poema que compartió públicamente llegó después de más de dos décadas de trayectoria artística: "Era la primera vez, después de 25 años de carrera, que yo hacía un espectáculo donde leía mi poesía; era la primera vez que se filmaba eso y se compartía en una red social", recordó.

María San Felipe (Instagram)

La poesía como resistencia emocional

Para María San Felipe, el auge de la poesía en plataformas digitales tiene una explicación sencilla: las personas siguen necesitando aquello que les ayude a procesar lo que sienten.

"El arte sirve al alma", recalcó. "No importa cuánto estímulo tengamos afuera, el ser humano siempre va a conectar con esas manifestaciones que le tocan el alma", agregó.

María San Felipe (Instagram)

En ese sentido, considera que la poesía se ha convertido en una forma de resistencia frente a la velocidad con la que transcurre la vida contemporánea: "Cien por ciento creo eso, lo celebro, lo aplaudo, me encanta", asegura al hablar del papel que juega la poesía actualmente.

La autora también celebra que cada vez más jóvenes se acerquen a la escritura y encuentren en ella una herramienta para expresarse.

"Me emociona cuando jóvenes y niñeces se vuelven a emocionar con la poesía... me dicen: 'A mí me gusta escribir, quiero compartir mi poesía'", aseguró.