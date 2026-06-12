Murió David Hockney, la estrella del arte que convirtió las piscinas en iconos

Nacido en Bradford, Yorkshire, en 1937, Hockney emergió en una época dominada por el expresionismo abstracto y las corrientes conceptuales. Mientras buena parte del arte parecía alejarse de la figura humana, él hizo exactamente lo contrario. Apostó por los cuerpos, los rostros y los espacios cotidianos. Capturaba la experiencia de lo cotidiano.

David Hockney frente a su obra titulada The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011". (Oli Scarff/Getty Images)

Pocos artistas han quedado tan asociados a una ciudad como Hockney a Los Ángeles. Llegó a California en los años sesenta y encontró un paisaje que parecía diseñado para su imaginación: luz permanente, arquitectura moderna, palmeras y piscinas de un azul imposible. Obras como A Bigger Splash ayudaron a construir una iconografía visual de la ciudad que hoy resulta inseparable de la cultura popular.

Sin embargo, reducirlo a sus piscinas sería quedarse en la superficie. Hockney fue también un observador obsesivo de las relaciones humanas. Sus retratos y dobles retratos exploraron la intimidad, la distancia emocional y las complejidades de la identidad con una sensibilidad poco común. En sus cuadros, las personas parecen suspendidas en un instante silencioso que dice más que cualquier discurso.