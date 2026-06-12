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Cultura

Murió David Hockney, la estrella del arte que convirtió las piscinas en iconos

El pintor británico falleció a los 88 años. Su obra transformó la representación contemporánea del cuerpo, el deseo y la vida cotidiana.
vie 12 junio 2026 09:26 AM
Artist David Hockney Reveals New Work
David Hockney posa frente a sus emblemácticas piezas "Card Player #3" y "Bigger Card Players". (Dan Kitwood/Getty Images)

David Hockney, uno de los artistas más influyentes del último siglo, murió este jueves en Londres a los 88 años. La noticia marca el adiós de una figura que desafió las corrientes dominantes del arte contemporáneo y construyó una obra reconocible a primera vista: piscinas luminosas, retratos íntimos, paisajes vibrantes y una celebración constante de la mirada humana.

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Nacido en Bradford, Yorkshire, en 1937, Hockney emergió en una época dominada por el expresionismo abstracto y las corrientes conceptuales. Mientras buena parte del arte parecía alejarse de la figura humana, él hizo exactamente lo contrario. Apostó por los cuerpos, los rostros y los espacios cotidianos. Capturaba la experiencia de lo cotidiano.

Artist David Hockney At A Major Exhibition Of His Work At The Royal Academy
David Hockney frente a su obra titulada The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011". (Oli Scarff/Getty Images)

Pocos artistas han quedado tan asociados a una ciudad como Hockney a Los Ángeles. Llegó a California en los años sesenta y encontró un paisaje que parecía diseñado para su imaginación: luz permanente, arquitectura moderna, palmeras y piscinas de un azul imposible. Obras como A Bigger Splash ayudaron a construir una iconografía visual de la ciudad que hoy resulta inseparable de la cultura popular.

Sin embargo, reducirlo a sus piscinas sería quedarse en la superficie. Hockney fue también un observador obsesivo de las relaciones humanas. Sus retratos y dobles retratos exploraron la intimidad, la distancia emocional y las complejidades de la identidad con una sensibilidad poco común. En sus cuadros, las personas parecen suspendidas en un instante silencioso que dice más que cualquier discurso.

Extensive Exhibition Of David Hockney Paintings Previews At The Tate Britain
Un joven posa frente a "A Bigger Splash", la emblemática obra de 1976 de David Hockney. (Jack Taylor/Getty Images)

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Su relevancia también fue política, incluso cuando rara vez se presentó como un artista militante. En una época en la que la homosexualidad todavía enfrentaba fuertes prejuicios sociales y culturales, Hockney produjo imágenes abiertamente homosexuales sin recurrir a metáforas ni disfraces. Su trabajo ayudó a normalizar representaciones del deseo gay dentro de los circuitos artísticos internacionales y se convirtió en una referencia para generaciones posteriores de creadores.

Extensive Exhibition Of David Hockney Paintings Previews At The Tate Britain
Una persona disfruta la pieza "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" de David Hockney. (Jack Taylor/Getty Images)

Lejos de encerrarse en la nostalgia, mantuvo una curiosidad inagotable hasta el final de su carrera. Experimentó con fotografía, fax, impresoras, dibujo digital y tabletas electrónicas cuando muchos artistas de su generación seguían observando la tecnología con recelo. Para Hockney, cualquier herramienta era válida si permitía seguir explorando nuevas formas de ver el mundo.

Su muerte cierra un capítulo fundamental de la historia del arte moderno, pero deja intacto un legado construido sobre una idea simple y poderosa: mirar con atención. En tiempos marcados por la velocidad y la saturación visual, David Hockney recordó que el acto de observar sigue siendo una forma de resistencia. Sus cuadros, luminosos y profundamente humanos, permanecen como una invitación a detenerse y descubrir la belleza escondida en lo cotidiano y en lo discidente.

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Arte contemporáneo

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