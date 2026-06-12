David Hockney, uno de los artistas más influyentes del último siglo, murió este jueves en Londres a los 88 años. La noticia marca el adiós de una figura que desafió las corrientes dominantes del arte contemporáneo y construyó una obra reconocible a primera vista: piscinas luminosas, retratos íntimos, paisajes vibrantes y una celebración constante de la mirada humana.
Murió David Hockney, la estrella del arte que convirtió las piscinas en iconos
David Hockney, uno de los artistas más influyentes del último siglo, murió este jueves en Londres a los 88 años. La noticia marca el adiós de una figura que desafió las corrientes dominantes del arte contemporáneo y construyó una obra reconocible a primera vista: piscinas luminosas, retratos íntimos, paisajes vibrantes y una celebración constante de la mirada humana.
Nacido en Bradford, Yorkshire, en 1937, Hockney emergió en una época dominada por el expresionismo abstracto y las corrientes conceptuales. Mientras buena parte del arte parecía alejarse de la figura humana, él hizo exactamente lo contrario. Apostó por los cuerpos, los rostros y los espacios cotidianos. Capturaba la experiencia de lo cotidiano.
Pocos artistas han quedado tan asociados a una ciudad como Hockney a Los Ángeles. Llegó a California en los años sesenta y encontró un paisaje que parecía diseñado para su imaginación: luz permanente, arquitectura moderna, palmeras y piscinas de un azul imposible. Obras como A Bigger Splash ayudaron a construir una iconografía visual de la ciudad que hoy resulta inseparable de la cultura popular.
Sin embargo, reducirlo a sus piscinas sería quedarse en la superficie. Hockney fue también un observador obsesivo de las relaciones humanas. Sus retratos y dobles retratos exploraron la intimidad, la distancia emocional y las complejidades de la identidad con una sensibilidad poco común. En sus cuadros, las personas parecen suspendidas en un instante silencioso que dice más que cualquier discurso.
Su relevancia también fue política, incluso cuando rara vez se presentó como un artista militante. En una época en la que la homosexualidad todavía enfrentaba fuertes prejuicios sociales y culturales, Hockney produjo imágenes abiertamente homosexuales sin recurrir a metáforas ni disfraces. Su trabajo ayudó a normalizar representaciones del deseo gay dentro de los circuitos artísticos internacionales y se convirtió en una referencia para generaciones posteriores de creadores.
Lejos de encerrarse en la nostalgia, mantuvo una curiosidad inagotable hasta el final de su carrera. Experimentó con fotografía, fax, impresoras, dibujo digital y tabletas electrónicas cuando muchos artistas de su generación seguían observando la tecnología con recelo. Para Hockney, cualquier herramienta era válida si permitía seguir explorando nuevas formas de ver el mundo.
Su muerte cierra un capítulo fundamental de la historia del arte moderno, pero deja intacto un legado construido sobre una idea simple y poderosa: mirar con atención. En tiempos marcados por la velocidad y la saturación visual, David Hockney recordó que el acto de observar sigue siendo una forma de resistencia. Sus cuadros, luminosos y profundamente humanos, permanecen como una invitación a detenerse y descubrir la belleza escondida en lo cotidiano y en lo discidente.