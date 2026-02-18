'Moscas', la película mexicana que compite por el Oso de oro en el Festival de Cine de Berlín

¿De qué trata la película Moscas?

La película, ambientada en la Ciudad de México, narra la historia de Olga, una mujer de mediana edad que teme la conexión con los demás, motivo por el que renta un cuarto del departamento de una familia que atraviesa por una tragedia familiar. Allí conoce a un niño de ocho años. Lo que inicia como un encuentro circunstancial se transforma en una experiencia que confronta a ambos personajes.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 15: Director Fernando Eimbcke poses for a portrait session at the Filmmaker Afternoon Teas during the 69th BFI London Film Festival at the Sea Containers on October 15, 2025 in London, England. (Photo by Shane Anthony Sinclair/Getty Images for BFI) (Shane Anthony Sinclair/Getty Images for BFI)

La relevancia de Moscas radica en su forma íntima de abordar temas universales como la soledad, la rutina y los vínculos humanos desde un contexto profundamente mexicano, con la Ciudad de México como escenario y la mirada de un niño interpretado por Bastian Escobar, quien ha conquistado a la crítica por su naturalidad y ternura en pantalla. Además de ser una producción en blanco y negro que destaca por su honestidad emocional, la película ha tenido buenos comentarios entre críticos en la Berlinale por la forma en la que retrata la condición humana y la forma en que pequeños encuentros pueden transformar vidas.

Moscas es protagonizada por Teresita Sanchéz, Hugo Ramírez y Bastian Escobar con producción de Teorema y Kinotitlán y respaldo de EFICINE Producción.

Fernando Eimbcke, el director de

Moscas

Fernando Eimbcke ha sido galardonado en múltiples ocasiones a lo largo de su trayectoria. Con Moscas, el director reafirma su sello autoral y demuestra que el talento mexicano no tiene fronteras.

Eimcke debutó con la cinta Temporada de patos (2004), ganadora del premio a mejor largometraje mexicano en los Premios Mayahuel, el premio Fipresci por mejor película mexicana y del Ariel en 2005 a mejor película, mejor director, guion original, entre otros.

El cineasta ha mantenido presencia constante en circuitos internacionales, donde también ha logrado premios como la Concha de Plata a Mejor Director en el Festival de San Sebastián por Club Sandwich y otros por la crítica en la Berlinale por Lake Tahoe.