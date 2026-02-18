La producción nacional Moscas competirá por el Oso de Oro, el máximo reconocimiento del prestigioso Festival de Cine de Berlín, como parte de las 22 películas internacionales que disputarán el galardón en uno de los certámenes cinematográficos más importantes del mundo. La presencia de la cinta en la selección oficial no solo representa un logro para su director, sino también para toda la industria cinematográfica mexicana, que en los últimos años ha demostrado una notable capacidad para conectar con audiencias globales sin perder identidad.
'Moscas', la película mexicana que compite por el Oso de oro en el Festival de Cine de Berlín
¿De qué trata la película Moscas?
La película, ambientada en la Ciudad de México, narra la historia de Olga, una mujer de mediana edad que teme la conexión con los demás, motivo por el que renta un cuarto del departamento de una familia que atraviesa por una tragedia familiar. Allí conoce a un niño de ocho años. Lo que inicia como un encuentro circunstancial se transforma en una experiencia que confronta a ambos personajes.
La relevancia de Moscas radica en su forma íntima de abordar temas universales como la soledad, la rutina y los vínculos humanos desde un contexto profundamente mexicano, con la Ciudad de México como escenario y la mirada de un niño interpretado por Bastian Escobar, quien ha conquistado a la crítica por su naturalidad y ternura en pantalla. Además de ser una producción en blanco y negro que destaca por su honestidad emocional, la película ha tenido buenos comentarios entre críticos en la Berlinale por la forma en la que retrata la condición humana y la forma en que pequeños encuentros pueden transformar vidas.
Moscas es protagonizada por Teresita Sanchéz, Hugo Ramírez y Bastian Escobar con producción de Teorema y Kinotitlán y respaldo de EFICINE Producción.
Fernando Eimbcke, el director de
Moscas
Fernando Eimbcke ha sido galardonado en múltiples ocasiones a lo largo de su trayectoria. Con Moscas, el director reafirma su sello autoral y demuestra que el talento mexicano no tiene fronteras.
Eimcke debutó con la cinta Temporada de patos (2004), ganadora del premio a mejor largometraje mexicano en los Premios Mayahuel, el premio Fipresci por mejor película mexicana y del Ariel en 2005 a mejor película, mejor director, guion original, entre otros.
El cineasta ha mantenido presencia constante en circuitos internacionales, donde también ha logrado premios como la Concha de Plata a Mejor Director en el Festival de San Sebastián por Club Sandwich y otros por la crítica en la Berlinale por Lake Tahoe.
Los festivales internacionales de cine de Berlín, Cannes y Venecia son el trío de los certámenes europeos más influyentes del mundo. Su programación suele destacar películas que exploran problemáticas contemporáneas y conflictos sociales. Moscas fue seleccionada junto con 22 películas internacionales para contender por el prestigioso Oso de Oro.
La entrega del Oso de Oro se llevará a cabo el 21 de febrero de 2026, en la ceremonia de clausura del festival. Más allá del resultado en la competencia, la sola inclusión de Moscas en la selección oficial ya representa un triunfo para el cine mexicano.