Nicole Kidman recuerda el momento en que supo de la muerte de su mamá durante el Festival de Venecia

La actriz reveló que recibió la noticia justo antes de subir al escenario para recibir el premio a Mejor Actriz por su trabajo en Babygirl, en un momento que debía ser de celebración y terminó marcado por el duelo.
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Nicole Kidman recuerda el momento en que supo de la muerte de su madre durante el Festival de Venecia
“Estaba a punto de subir al escenario y me enteré de que mi madre había muerto, y regresé directamente a la habitación en Venecia, me metí en la cama yestaba completamente devastada, y pensé: ‘No sé cómo voy a seguir adelante o funcionar ahora’”, relató a Hoda Kotb en el evento HISTORYTalks.
La muerte de su madre, Janelle Ann Kidman, ocurrió en medio de uno de los puntos más altos de su carrera reciente, lo que convirtió ese momento en una experiencia profundamente contradictoria. Mientras su trabajo era reconocido internacionalmente, la actriz enfrentaba una pérdida íntima que la obligó a retirarse del festival y priorizar a su familia.
Ella era una parte muy importante de mi existencia. Así que la idea de estar allí en ese momento en particular era…” expresó, sin completar la frase.
Kidman ha descrito ese episodio como una “colisión entre la vida y el arte”, una frase que resume el contraste entre el reconocimiento profesional y el dolor personal. Incluso intentó abandonar Venecia esa misma noche para reunirse con sus seres queridos, aunque las circunstancias complicaron su salida inmediata.
“Recuerdo subirme a un bote en el canal, literalmente de noche, tratando de encontrar el camino al aeropuerto, y luego darme la vuelta y decir: ‘Ni siquiera puedo hacer esto’”, explicó.
“Entonces regresé a la cama. Y estaba sola. Mi esposo no estaba allí, mis hijas no estaban allí. Yo estaba allí para recibir un premio, que debería haber sido algo hermoso. Ese es el contraste de la vida”, agregó.
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Nicole Kidman se prepara para ser doula de muerte
A partir de esa experiencia, Nicole Kidman decidió explorar un camino completamente distinto fuera de Hollywood: formarse como doula de muerte. La actriz reconoció que la idea “puede sonar un poco extraña”, pero explicó que nació directamente del proceso que vivió con su madre, cuando se enfrentó a los límites del acompañamiento familiar en momentos críticos.
“Cuando mi mamá estaba falleciendo, estaba sola, y solo hay cierto punto en el que la familia puede ayudar”, compartió, al reflexionar sobre la vulnerabilidad de esos últimos días.
Esa sensación de impotencia se transformó en una necesidad de hacer algo más. “Ojalá existieran personas que pudieran estar ahí de forma imparcial, acompañando y brindando consuelo y cuidado”, dijo, al explicar el origen de esta nueva vocación que hoy forma parte de su proceso personal.
Para Nicole Kidman, no se trata de abandonar la actuación, sino de ampliar su vida hacia un terreno más humano y empático: “Eso es parte de mi crecimiento y algo que voy a aprender”, concluyó.