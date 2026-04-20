Nicole Kidman recuerda el momento en que supo de la muerte de su mamá durante el Festival de Venecia

Nicole Kidman recuerda el momento en que supo de la muerte de su madre durante el Festival de Venecia

“Estaba a punto de subir al escenario y me enteré de que mi madre había muerto, y regresé directamente a la habitación en Venecia, me metí en la cama y estaba completamente devastada, y pensé: ‘No sé cómo voy a seguir adelante o funcionar ahora’”, relató a Hoda Kotb en el evento HISTORYTalks.

La muerte de su madre, Janelle Ann Kidman, ocurrió en medio de uno de los puntos más altos de su carrera reciente, lo que convirtió ese momento en una experiencia profundamente contradictoria. Mientras su trabajo era reconocido internacionalmente, la actriz enfrentaba una pérdida íntima que la obligó a retirarse del festival y priorizar a su familia.

Janelle Kidman, mamá de Nicole Kidman (Carlo Allegri/Getty Images)

Ella era una parte muy importante de mi existencia. Así que la idea de estar allí en ese momento en particular era…” expresó, sin completar la frase.

Kidman ha descrito ese episodio como una “colisión entre la vida y el arte”, una frase que resume el contraste entre el reconocimiento profesional y el dolor personal. Incluso intentó abandonar Venecia esa misma noche para reunirse con sus seres queridos, aunque las circunstancias complicaron su salida inmediata.

“Recuerdo subirme a un bote en el canal, literalmente de noche, tratando de encontrar el camino al aeropuerto, y luego darme la vuelta y decir: ‘Ni siquiera puedo hacer esto’”, explicó.

“Entonces regresé a la cama. Y estaba sola. Mi esposo no estaba allí, mis hijas no estaban allí. Yo estaba allí para recibir un premio, que debería haber sido algo hermoso. Ese es el contraste de la vida”, agregó.

