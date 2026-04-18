Muere Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editores y amiga de Octavio Paz y Gabriel García Márquez a los 87 años

¿Quién fue Beatriz de Moura?

Nacida en Rio de Janeiro de padres diplomáticos brasileños, Beatriz de Moura se instaló en Barcelona y ahí fundó Tusquets en 1969, después de que la editorial donde trabajaba le rechazara un proyecto de crear una colección de libros por temor a la censura de la dictadura de Francisco Franco.

Beatriz de Moura, fundadora y antigua directora de Tusquets Editores, falleció a los 87 años (Quim Llenas/Cover/Getty Images)

Para evitar mayores papeleos en esa época, muy conservadora, De Moura llamó a su joven editorial con el apellido de su marido de entonces, el arquitecto Óscar Tusquets.

Gracias a su amistad con los escritores del boom latinoamericano, como el colombiano Gabriel García Márquez, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Octavio Paz, editó varias de sus novelas.