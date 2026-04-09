Muere Michael Patrick, actor de 'Game of Thrones', a los 35 años, tras luchar contra la ELA

Muere Michael Patrick, actor de 'Game of Thrones', tras luchar contra la ELA

La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, quien compartió un mensaje en el que detalló que el actor murió en un hospital en Irlanda del Norte, rodeado de familiares y amigos, luego de haber sido diagnosticado con ELA en febrero de 2023.

"Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir nuestro profundo dolor", compartió su esposa.

Michael Patrick enfrentó durante más de tres años una enfermedad que afecta el sistema nervioso y deteriora progresivamente funciones básicas como el movimiento y el habla. A pesar del diagnóstico, el actor continuó activo profesionalmente y utilizó su historia para generar conciencia sobre la ELA.

Su caso conmovió a colegas y seguidores, no solo por su carrera, sino por la fortaleza con la que decidió enfrentar su enfermedad. Incluso en sus últimos meses, optó por pasar tiempo con sus seres queridos fuera de hospitales, priorizando su calidad de vida.

