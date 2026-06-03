Las grandes fortunas de las estrellas del Mundial 2026

Los jugadores más ricos del Mundial

Además de brillar en la cancha, varios de los futbolistas que jugarán en el Mundial este año destacan por sus impresionantes fortunas, consolidándose entre los deportistas más ricos y mejor pagados del mundo.

Según datos de Forbes, Cristiano Ronaldo se mantiene como uno de los futbolistas mejor pagados con ingresos superiores a los 216 millones de dólares por temporada, resultado de su salario como futbolista y sus millonarios acuerdos publicitarios.

Cristiano Ronaldo (Getty Images)

Lionel Messi también continúa entre los deportistas más rentables. Su contratación con el Inter Miami no solo incrementó sus ingresos personales, sino también el valor del equipo dentro de la liga, que actualmente está valuada en alrededor de 1,450 millones de dólares.

Lionel Messi (Getty Images)

Por su parte, Kylian Mbappé se consolidó como un referente del futbol europeo, respaldado por contratos deportivos y comerciales que lo colocan entre los atletas mejor pagados del mundo con ganancias que superan los 250 millones de dólares.