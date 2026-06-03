¿Crisis amorosa? Kenia Os evita responder a rumores sobre ruptura con Peso Pluma

Kenia Os evita responder a rumores sobre Peso Pluma

A su llegada al evento, un reportero de Ventaneando intentó obtener alguna declaración de Kenia Os . Sin embargo, la intérprete continuó su camino sin detenerse ni responder a los cuestionamientos.

“Hola, Kenia, ¿qué tal?, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?”, preguntó inicialmente el periodista.

Peso Pluma y Kenia Os: distintos momentos de su romance en fotos (Instagram)

Pese a ello, la cantante siguió avanzando sin emitir comentario alguno. Ante la falta de respuesta, el corresponsal continuó intentando entablar conversación con la creadora de contenido. “Kenia, ¿qué tal?, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal todo? Kenia, ¿qué tal, cómo estás? Kenia, ¿qué tal?, ¿cómo te encuentras?”, insistió.

La situación se repitió cuando el reportero decidió preguntar directamente sobre los rumores que han circulado en las últimas semanas relacionados con su relación sentimental y su estado de salud.

Peso Pluma y Kenia Os (Instagram)

“Kenia, los rumores que lo hayas dejado con Peso Pluma, ¿es verdad?, después del concierto, ¿qué nos puedes decir? Sobre todo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te recibe Madrid? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Kenia... ¿Qué tal? El hecho de haber estado en el hospital, ¿es verdad? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?”.

A pesar de la insistencia, Kenia Os mantuvo la misma postura y decidió no hacer declaraciones sobre ninguno de los temas.