Este día se confirmó la muerte del actor John Nolan, a los 87 años, tío del director Christopher Nolan y quien participó en varias de sus películas, destacando Batman Inicia y El Caballero de la Noche Asciende.
Muere John Nolan, tío del director Christopher Nolan y actor de películas como 'Batman Inicia' y 'Dunkirk'
Muere John Nolan, actor de 'Batman Inicia' y 'El Caballero de la Noche Asciende' a los 87 años
El actor británico John Nolan, quien murió este sábado a los 87 años, según confirmó Page Six , será recordado por dos universos específicos.
El del cine de su sobrino Christopher Nolan y la televisión creada por Jonathan.
En la pantalla grande, Nolan interpretó a Douglas Fredericks, miembro del consejo de Wayne Enterprises, en Batman Inicia y El Caballero de la Noche Asciende. Además de aparecer en títulos como Following (la notable opera prima de Christopher) y Dunkirk.
En televisión, su papel más recordado fue el del enigmático villano John Greer en la serie Person of Interest, protagonizada por Jim Caviezel.
¿Quién era John Nolan?
Nacido en Londres en 1938, John Nolan fue, ante todo, un actor de formación clásica. Se formó en el prestigioso Drama Centre London, una institución conocida por su enfoque riguroso en técnica actoral, donde también se formaron figuras como Michael Fassbender y Tom Hardy.
Ahí adquirió una disciplina basada en el trabajo de texto, control corporal y construcción psicológica de personajes, muy en la línea del método europeo.
Tras su paso por la escuela, su desarrollo profesional estuvo ligado al teatro de alto nivel. Reportes de medios británicos recuerdan su etapa en la Royal Shakespeare Company, donde se fogueó con repertorio clásico, particularmente Shakespeare, lo que terminó por definir una presencia escénica basada en su voz firme, dicción precisa y una capacidad notable para sostener personajes de autoridad o ambigüedad moral.
La televisión británica de los años setenta fue su siguiente plataforma. Medios como BBC Culture han hablado de su participación en adaptaciones literarias como Daniel Deronda, donde incluso asumió un papel protagónico, algo que habla del reconocimiento temprano que tuvo dentro de la industria.
John Nolan declaró con talento y trabajo que no hay papel pequeño
Aunque nunca fue una estrella de primera línea, John Nolan construyó una carrera de más de cinco décadas caracterizada por la consistencia y la inteligencia interpretativa.
Su vínculo familiar con los hermanos Nolan lo llevó a integrarse de forma natural a algunos de los proyectos más influyentes del cine contemporáneo, pero su prestigio venía de mucho antes, del rigor teatral y de una generación de actores británicos formados en la disciplina escénica.
En los últimos años, se mantuvo activo y su crédito más reciente fue en la serie Dune: Prophecy en 2024, con lo que confirmó una longevidad profesional poco común.