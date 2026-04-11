Muere John Nolan, tío del director Christopher Nolan y actor de películas como 'Batman Inicia' y 'Dunkirk'

Muere John Nolan, actor de 'Batman Inicia' y 'El Caballero de la Noche Asciende' a los 87 años

El actor británico John Nolan, quien murió este sábado a los 87 años, según confirmó Page Six , será recordado por dos universos específicos.

El del cine de su sobrino Christopher Nolan y la televisión creada por Jonathan.

Muere el actor John Nolan, tío del director Christopher Nolan, quien participó en películas como 'Batman Inicia' y 'El Caballero de la Noche Asciende' (IMDB / CBS)

En la pantalla grande, Nolan interpretó a Douglas Fredericks, miembro del consejo de Wayne Enterprises, en Batman Inicia y El Caballero de la Noche Asciende. Además de aparecer en títulos como Following (la notable opera prima de Christopher) y Dunkirk.

John Nolan participó en la opera prima de su sobrino Christopher Nolan, 'Following' (IMDB )

En televisión, su papel más recordado fue el del enigmático villano John Greer en la serie Person of Interest, protagonizada por Jim Caviezel.

