Muere el empresario Alejandro Burillo Azcárraga a los 74 años

Muere Alejandro Burillo Azcárraga, fundador de Mextenis a los 74 años

Fundador de la organización Mextenis en 1992, Alejandro Burillo Azcárraga fue mucho más que un empresario, fue un operador fino, con visión internacional, que entendió antes que muchos el potencial del llamado deporte blanco como plataforma de conexión social, espectáculo y proyección del país.

Su apuesta por llevar el tenis a Acapulco redefinió el calendario deportivo nacional y convirtió al puerto en un punto de encuentro obligado para figuras globales y para la sociedad mexicana que encontró en el torneo el mejor pretexto para disfrutar del juego y el clima de la costa guerrerense.

Alejandro Burillo Azcárraga, Renata Burillo Gómez Haro y Álvaro Falla Carrasco (Héptor Arjona)

Durante años, "El Güero” —como lo conocían en su círculo cercano— tejió relaciones, impulsó proyectos y consolidó una estructura que llevó a México a figurar en el mapa del tenis internacional.

Bajo su liderazgo, los torneos organizados por Mextenis evolucionaron hasta convertirse en plataformas de alcance global, atrayendo a algunas de las más grandes figuras del circuito y posicionando al país como un anfitrión competitivo.