Muere Felipe Staiti, guitarrista fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

¿De qué murió Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes?

Según reportes de medios locales, Felipe Staiti falleció tras sufrir complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado en los últimos días.

Felipe Staiti (Agencia México)

El músico padecía celiaquía y en diciembre de 2024 había sido internado durante casi un mes en el mismo Hospital Italiano por una grave infección bacteriana, contraída durante una gira en México, y un cuadro severo de deshidratación, que lo obligó a suspender shows y le hizo perder 15 kilos. Se recuperó en su momento, pero las secuelas de esos problemas de salud reaparecieron.

Felipe Staiti nació el 29 de agosto de 1961 en Mendoza. Inició sus estudios musicales a los 9 años y a los 17 formó su primer grupo. En 1979 fundó Los Enanitos Verdes junto a Marciano Cantero (bajo y voz) y Daniel Piccolo (batería).

Enanitos Verdes (Agencia México)

La banda se consolidó como revelación en el Festival de La Falda en 1984 y se convirtió en uno de los referentes del rock en español de los años 80 y 90 con himnos como “Lamento boliviano”, “La muralla verde” y “Luz de día”.

Staiti era el guitarrista principal, reconocido por su sonido característico con Fender clásica de los 70, solos armónicos y técnica de trémolo. Influenciado por Ritchie Blackmore y Jeff Beck, fue catalogado por Rolling Stone Argentina como uno de los mejores guitarristas del rock argentino y apodado “el Steve Vai mendocino”.

Enanitos Verdes (Agencia México)

Tras la muerte de Marciano Cantero en septiembre de 2022, asumió el rol de vocalista y líder, manteniendo vivo el legado de la banda como único fundador activo. También lideraba su proyecto paralelo Felipe Staiti Trío y tenía una línea de vinos propia en Mendoza.

Sus hijos Juan Pablo Staiti, segunda guitarra de Enanitos Verdes y Natalio Staiti, baterista y percusionista en el trío de su padre, continuaron la tradición familiar en la música.