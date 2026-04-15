Muere la actriz y cantante Lucha Moreno, mamá de Mimí, de Flans, a los 86 años

Muere la cantante Lucha Moreno

A través de su cuenta de Instagram, la cantante Mimi, integrante del grupo Flans, expresó el dolor por la pérdida de su mamá, la actriz y cantante Lucha Moreno. Destacó que partió en paz y rodeada del amor de sus seres queridos.

“Que difícil…. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa … se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor... guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro... buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos”, escribió la artista.

Lucha Moreno y Mimi (Instagram)

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas del fallecimiento de Lucha Moreno, ni detalles sobre los servicios funerarios. Sin embargo, diversas figuras del espectáculo y seguidores han comenzado a enviar mensajes de apoyo y condolencias a Mimí y su familia ante esta pérdida.