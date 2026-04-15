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Espectáculos

Muere la actriz y cantante Lucha Moreno, mamá de Mimí, de Flans, a los 86 años

A través de Instagram, Mimí, integrante de Flans, expresó el profundo dolor por la muerte de su mamá, la actriz y cantante Lucha Moreno.
mié 15 abril 2026 10:03 AM
Mimi y su mamá Lucha Moreno
Mimi y su mamá Lucha Moreno (Instagram)

La actriz y cantante Lucha Moreno falleció a los 86 años, dejando un gran vacío en el mundo del espectáculo en México. La noticia se dio a conocer este miércoles por su hija, Mimí, integrante del grupo Flans, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales que rápidamente conmovió a sus seguidores y a la comunidad artística.

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Muere la cantante Lucha Moreno

A través de su cuenta de Instagram, la cantante Mimi, integrante del grupo Flans, expresó el dolor por la pérdida de su mamá, la actriz y cantante Lucha Moreno. Destacó que partió en paz y rodeada del amor de sus seres queridos.

“Que difícil…. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa … se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor... guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro... buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos”, escribió la artista.

Lucha Moreno y Mimi
Lucha Moreno y Mimi (Instagram)

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas del fallecimiento de Lucha Moreno, ni detalles sobre los servicios funerarios. Sin embargo, diversas figuras del espectáculo y seguidores han comenzado a enviar mensajes de apoyo y condolencias a Mimí y su familia ante esta pérdida.

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Lucha Moreno, una vida dedicada al arte

Lucha Moreno, cuyo nombre real era Irma Gloria Ochoa Salinas, fue una figura destacada del cine mexicano en la etapa final de la época de oro. Participó en diversas películas que la consolidaron como una actriz reconocida, gracias a su carisma y versatilidad en pantalla.

Lucha Moreno
Lucha Moreno (RRSS)

Además de su trabajo como actriz, también desarrolló una sólida carrera musical, especialmente en el género vernáculo. Durante varios años formó un dueto artístico con su esposo, con el que logró posicionarse como una voz representativa de su generación.

Mimi y Lucha Moreno
Mimi y Lucha Moreno (Instagram)

Su legado sigue vivo tanto en el público como en la industria del entretenimiento, donde es recordada como una artista talentosa, disciplinada y comprometida con su trabajo. Su partida marca el cierre de una etapa importante para quienes crecieron con su trayectoria.

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abril 2026

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