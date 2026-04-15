La actriz y cantante Lucha Moreno falleció a los 86 años, dejando un gran vacío en el mundo del espectáculo en México. La noticia se dio a conocer este miércoles por su hija, Mimí, integrante del grupo Flans, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales que rápidamente conmovió a sus seguidores y a la comunidad artística.
Muere la actriz y cantante Lucha Moreno, mamá de Mimí, de Flans, a los 86 años
Muere la cantante Lucha Moreno
A través de su cuenta de Instagram, la cantante Mimi, integrante del grupo Flans, expresó el dolor por la pérdida de su mamá, la actriz y cantante Lucha Moreno. Destacó que partió en paz y rodeada del amor de sus seres queridos.
“Que difícil…. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa … se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor... guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro... buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos”, escribió la artista.
Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas del fallecimiento de Lucha Moreno, ni detalles sobre los servicios funerarios. Sin embargo, diversas figuras del espectáculo y seguidores han comenzado a enviar mensajes de apoyo y condolencias a Mimí y su familia ante esta pérdida.
Lucha Moreno, una vida dedicada al arte
Lucha Moreno, cuyo nombre real era Irma Gloria Ochoa Salinas, fue una figura destacada del cine mexicano en la etapa final de la época de oro. Participó en diversas películas que la consolidaron como una actriz reconocida, gracias a su carisma y versatilidad en pantalla.
Además de su trabajo como actriz, también desarrolló una sólida carrera musical, especialmente en el género vernáculo. Durante varios años formó un dueto artístico con su esposo, con el que logró posicionarse como una voz representativa de su generación.
Su legado sigue vivo tanto en el público como en la industria del entretenimiento, donde es recordada como una artista talentosa, disciplinada y comprometida con su trabajo. Su partida marca el cierre de una etapa importante para quienes crecieron con su trayectoria.