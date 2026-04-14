Muere el papá de la reina Mary de Dinamarca tras una larga enfermedad

El domingo 12 de abril de 2026, la Casa Real Danesa comunicó con gran tristeza el fallecimiento de John Dalgleish Donaldson, padre de laReina Mary de Dinamarca. El profesor de Matemáticas Aplicadas murió a los 84 años en su casa de Hobart, Tasmania (Australia), tras un progresivo deterioro de su salud en los últimos años.
La propia Mary de Dinamarca compartió un mensaje personal que siempre mantuvo con su padre, un hombre de origen escocés que vivió alejado de los reflectores de la monarquía.
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El anuncio y el emotivo mensaje de la Reina Mary de Dinamarca
A través de las redes sociales oficiales de la Casa Real, se publicó un comunicado acompañado de una fotografía en blanco y negro de John Donaldson tomada por la propia Mary durante su última visita a finales de marzo de 2026. En su mensaje personal, la Reina Mary expresó:
“Mi corazón pesa y mis pensamientos son oscuros. Mi amado padre ha fallecido. Pero sé que cuando el dolor se asiente, los recuerdos iluminarán, y lo que seguirá siendo más fuerte es el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó".
Estas palabras reflejan el profundo dolor de la soberana, quien ya había perdido a su madre, Henrietta Clark Horne, en 1997tras una operación cardíaca, cuando Mary apenas tenía 24 años. Ahora, a los 54 años, la reina ha perdido a su padre también.
La Casa Real Danesa confirmó que la salud del profesor Donaldson había venido deteriorándose y que la familia celebrará un funeral privado en los próximos días en Australia por lo que piden tiempo para llevar su duelo de una manera privada.
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Quién era John Donaldson y el contexto familiar
John Dalgleish Donaldson, nacido el 5 de septiembre de 1941 en Escocia, era profesor de Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Tasmania. En la década de 1960 emigró a Australia junto a su primera esposa, Henrietta Clark Horne, y se establecieron en Hobart, Tasmania. La pareja tuvo cuatro hijos: las hermanas mayores Jane Alison Stephens, Patricia Anne Bailey, el hermano mayor John Stuart Donaldson y la menor de la familia Mary Elizabeth Donaldson.
Su padre se casó en segundas nupcias con la escritora británica Susan Moody tras enviudar. El origen no aristocrático de Mary de Dinamarca la hija de un profesor universitario ha sido siempre uno de los aspectos más destacados de su historia, convirtiéndola en una figura cercana y moderna dentro de las monarquías europeas.
La muerte de John Donaldson representa un duro golpe personal para la reina, quien en las últimas semanas había intensificado sus viajes a Tasmania para acompañar a su padre en sus últimos momentos. Con este sensible anuncio, la Reina Mary de Dinamarca muestra su lado más humano, recordando al hombre que fue su gran apoyo y referente durante toda su vida.