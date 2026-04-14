Muere el papá de la reina Mary de Dinamarca tras una larga enfermedad

El anuncio y el emotivo mensaje de la Reina Mary de Dinamarca

A través de las redes sociales oficiales de la Casa Real, se publicó un comunicado acompañado de una fotografía en blanco y negro de John Donaldson tomada por la propia Mary durante su última visita a finales de marzo de 2026. En su mensaje personal, la Reina Mary expresó:

“Mi corazón pesa y mis pensamientos son oscuros. Mi amado padre ha fallecido. Pero sé que cuando el dolor se asiente, los recuerdos iluminarán, y lo que seguirá siendo más fuerte es el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó".

Estas palabras reflejan el profundo dolor de la soberana, quien ya había perdido a su madre, Henrietta Clark Horne, en 1997 tras una operación cardíaca, cuando Mary apenas tenía 24 años. Ahora, a los 54 años, la reina ha perdido a su padre también.

El Dr. John Donaldson y su esposa, la novelista Susan Moody, madrastra de Mary Elizabeth Donaldson. (Sean Gallup/Getty Images)

La Casa Real Danesa confirmó que la salud del profesor Donaldson había venido deteriorándose y que la familia celebrará un funeral privado en los próximos días en Australia por lo que piden tiempo para llevar su duelo de una manera privada.