Muere acosador de Billie Eilish tras ser arrollado por un tren

La muerte de Prenell Rousseau, quien en 2020 fue detenido por acosar a la cantante Billie Eilish, reavivó la conversación sobre los riesgos del acoso a figuras públicas.

De acuerdo con reportes policiales, el incidente ocurrió la madrugada del pasado 25 de marzo en la zona de Westbury, cuando Prenell Rousseau, de 30 años, se encontraba corriendo cerca de las vías del tren.

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El impacto se registró alrededor de las 5:38 horas, momento en que el tren ingresaba a la estación. Hasta ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si el hecho fue accidental o hubo otros factores involucrados.