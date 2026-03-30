Prenell Rousseau, de 30 años y conocido por haber sido arrestado en 2020 por acosar a la cantante Billie Eilish, falleció el 25 pasadp de marzo de 2026 luego de ser arrollado por un tren en la estación Westbury, ubicada en Long Island, Nueva York.
Muere acosador de Billie Eilish tras ser arrollado por un tren
Muere acosador de Billie Eilish tras ser arrollado por un tren
La muerte de Prenell Rousseau, quien en 2020 fue detenido por acosar a la cantante Billie Eilish, reavivó la conversación sobre los riesgos del acoso a figuras públicas.
De acuerdo con reportes policiales, el incidente ocurrió la madrugada del pasado 25 de marzo en la zona de Westbury, cuando Prenell Rousseau, de 30 años, se encontraba corriendo cerca de las vías del tren.
El impacto se registró alrededor de las 5:38 horas, momento en que el tren ingresaba a la estación. Hasta ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si el hecho fue accidental o hubo otros factores involucrados.
Los antecedentes de acoso a Billie Eilish en 2020
Prenell Rousseau cobró notoriedad pública en mayo de 2020, cuando fue detenido tras presentarse en repetidas ocasiones en la casa de Billie Eilish en Los Ángeles.
Según documentos judiciales, el hombre acudió al menos siete veces en dos díad al domicilio de la artista, mostrando un comportamiento errático y negándose a retirarse pese a las solicitudes de la familia.
El caso derivó en una orden de alejamiento en su contra, luego de que la cantante denunciara sentirse intimidada por la insistencia del individuo.
El episodio fue descrito por la propia Billie Eilish como una experiencia inquietante, en un contexto donde la seguridad personal de los artistas se ha convertido en un tema recurrente dentro de la industria del entretenimiento.