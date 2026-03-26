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Cultura

Cuando el balón entra al museo: el Jumex convierte el fútbol en arte total rumbo a 2026

El Museo Jumex explora la pasión global del fútbol desde el arte contemporáneo en una exposición que conecta identidad, cultura y emoción rumbo al Mundial 2026.
jue 26 marzo 2026 01:10 PM
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Vista de la exposición Fútbol y Arte: Esa misma emoción. (Cortesía. )

A unos meses de que el mundo vuelva a girar en torno al balón, el Museo Jumex presenta Fútbol y Arte: Esa misma emoción, una ambiciosa exposición que explora la relación entre el deporte más popular del planeta y las prácticas artísticas contemporáneas. La muestra abrirá al público del 28 de marzo al 26 de julio de 2026, ocupando las galerías 2, 3 y la plaza del recinto en Ciudad de México.

Curada por Guillermo Santamarina, la exposición propone un recorrido que va más allá de lo evidente: el fútbol no solo como espectáculo, sino como fenómeno cultural, político y social. A través de distintas obras, el visitante podrá reflexionar sobre temas como identidad, comunidad, género y globalización, todos atravesados por la pasión colectiva que despierta este deporte.

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El propio Santamarina define al fútbol como “un campo de pensamiento, crítico y deliberativo”, una idea que se traduce en una narrativa curatorial donde el juego se convierte en lenguaje universal. En este sentido, la muestra conecta las emociones del estadio con los procesos creativos del arte contemporáneo, revelando paralelismos entre ambos mundos.

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Vista de la exposición Fútbol y Arte: Esa misma emoción. (Cortesía. )

La exposición reúne una amplia diversidad de formatos —pintura, escultura, instalación, fotografía y video— con obras históricas y piezas comisionadas especialmente para esta ocasión. Entre los artistas participantes destacan nombres como Francis Alÿs, Jeff Koons, Graciela Iturbide y Damián Ortega, junto a una extensa lista de creadores nacionales e internacionales.

Uno de los elementos clave de la muestra es la museografía diseñada por el arquitecto Mauricio Rocha, quien, junto a su Taller de Arquitectura, transforma el espacio expositivo en una reinterpretación del universo futbolístico. Canchas de tierra, vestidores y estructuras propias del juego se convierten en dispositivos espaciales que dialogan con las obras y el cuerpo del espectador.

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En la plaza del museo, el colectivo Tercerunquinto –integrado por los artistas mexicanos Gabriel Cázares y Rolando Flores– presenta Tribunas (2026), una instalación escultórica construida con butacas recuperadas del Estadio Azteca. La pieza incorpora placas con nombres de futbolistas mexicanos, evocando la memoria colectiva y la identidad nacional ligada al fútbol.

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Stadium de Maurizio Cattelan. (Cortesía Museo Jumex. )

Esta instalación no solo se contempla: se activa. Funcionará como un espacio público vivo con actividades literarias, performáticas y musicales, además de transmisiones de partidos, reforzando la dimensión comunitaria del fútbol como ritual compartido y experiencia social.

Con Fútbol y Arte: Esa misma emoción, el Museo Jumex reafirma su papel como una de las plataformas más relevantes del arte contemporáneo en México. La exposición no solo celebra la estética del juego, sino que invita a pensar en su capacidad de construir imaginarios, conectar culturas y generar sentido en un momento clave: cuando el mundo vuelve a mirar hacia la cancha.

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Museo Jumex

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