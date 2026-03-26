Cuando el balón entra al museo: el Jumex convierte el fútbol en arte total rumbo a 2026

El propio Santamarina define al fútbol como “un campo de pensamiento, crítico y deliberativo”, una idea que se traduce en una narrativa curatorial donde el juego se convierte en lenguaje universal. En este sentido, la muestra conecta las emociones del estadio con los procesos creativos del arte contemporáneo, revelando paralelismos entre ambos mundos.

Vista de la exposición Fútbol y Arte: Esa misma emoción. (Cortesía. )

La exposición reúne una amplia diversidad de formatos —pintura, escultura, instalación, fotografía y video— con obras históricas y piezas comisionadas especialmente para esta ocasión. Entre los artistas participantes destacan nombres como Francis Alÿs, Jeff Koons, Graciela Iturbide y Damián Ortega, junto a una extensa lista de creadores nacionales e internacionales.

Uno de los elementos clave de la muestra es la museografía diseñada por el arquitecto Mauricio Rocha, quien, junto a su Taller de Arquitectura, transforma el espacio expositivo en una reinterpretación del universo futbolístico. Canchas de tierra, vestidores y estructuras propias del juego se convierten en dispositivos espaciales que dialogan con las obras y el cuerpo del espectador.

