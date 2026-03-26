Cuando el balón entra al museo: el Jumex convierte el fútbol en arte total rumbo a 2026

A unos meses de que el mundo vuelva a girar en torno al balón, el Museo Jumex presenta Fútbol y Arte: Esa misma emoción, una ambiciosa exposición que explora la relación entre el deporte más popular del planeta y las prácticas artísticas contemporáneas. La muestra abrirá al público del 28 de marzo al 26 de julio de 2026, ocupando las galerías 2, 3 y la plaza del recinto en Ciudad de México.
Curada por Guillermo Santamarina, la exposición propone un recorrido que va más allá de lo evidente: el fútbol no solo como espectáculo, sino como fenómeno cultural, político y social. A través de distintas obras, el visitante podrá reflexionar sobre temas como identidad, comunidad, género y globalización, todos atravesados por la pasión colectiva que despierta este deporte.