Mario García Torres revela los detalles para la quinta edición de los premios de arte contemporáneo Gorrita Azul

Después de los últimos premios, García Torres se percató de la importancia que había en debatir y pelotear entre especialistas para algunos premios en particular, más allá que solo abrirlos al público general para las votaciones, es por eso que se creó el Colegio de Críticos, Curadores, Artistas y Similares de la Escena de Arte Mexicana (CCACEM) un nuevo órgano integrado actualmente por alrededor de 60 miembros de la comunidad artística que se encargaran de exponer sus opiniones para lograr encontrar a los ganadores de artista del año, curador del año, crítico del año, museo del año y publicación del año; además, el colegio será responsable de las nominaciones en todas las categorías.

Mario García Torres, artista y fundador de los Premios Gorrita Azul. (Annia Mayoral)

Además del colegio, se contará, como todos los años, con un jurado conformado por Karla Niño de Rivera, Ana Elena Mallet y Rodrigo Ortiz Monasterio; ellos serán los responsables de decidir únicamente el Premio a la Trayectoria Artística y el Premio a la Contribución Excepcional a la Escena. Todos las demás categorías que no sean seleccionadas por el colegio o el jurado, serán abiertas a todo público para una votación libre, garantizando así un equilibrio.

La apertura para las nominaciones de los Premios Gorrita Azul 2026 se dará el 9 de febrero, en Soho House Mexico City, mientras que la ceremonia oficial de galardonados se festejara el 10 de abril, en el Foro Estelaris del Hotel Fiesta Americana Reforma.

