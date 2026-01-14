Mario García Torres revela los detalles para la quinta edición de los premios de arte contemporáneo Gorrita Azul

Los Premios Gorrita Azul, otorgados a lo más relevante de la escena del arte contemporáneo en México, llega a su quinta edición. Durante una rueda de prensa, el artista Mario García Torres, fundador del proyecto, habló sobre los detalles y cambios para la nueva edición 2026.
Antes de enfocarse en lo que se viene para los nuevos Premios Gorrita Azul 2026, Mario García Torres narra brevemente el inusual nacimiento de los mismos; el artista creó hace varios años una cuenta de memes artísticos en la que de forma orgánica comenzó a interactuar con las demás publicaciones utilizando siempre los mismos emojis de una gorrita azul. Eventualmente, entre bromas, le pareció importante crear una comunidad artística en donde, como colegas, se reconocieran por sus aportaciones y crecimiento en el gremio.