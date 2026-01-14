Publicidad

Cultura

Mario García Torres revela los detalles para la quinta edición de los premios de arte contemporáneo Gorrita Azul

El artista mexicano mario García Torres anunció que en esta nueva fase del proyecto se fundó el Colegio de Críticos, Curadores, Artistas y Similares de la Escena de Arte Mexicana (CCACEM).
mié 14 enero 2026 02:24 PM
GORRITA_AZUL_ANNIA.jpg
Kit Hammonds y Marío García Torres. (Annia Mayoral
)

Los Premios Gorrita Azul, otorgados a lo más relevante de la escena del arte contemporáneo en México, llega a su quinta edición. Durante una rueda de prensa, el artista Mario García Torres, fundador del proyecto, habló sobre los detalles y cambios para la nueva edición 2026.

Antes de enfocarse en lo que se viene para los nuevos Premios Gorrita Azul 2026, Mario García Torres narra brevemente el inusual nacimiento de los mismos; el artista creó hace varios años una cuenta de memes artísticos en la que de forma orgánica comenzó a interactuar con las demás publicaciones utilizando siempre los mismos emojis de una gorrita azul. Eventualmente, entre bromas, le pareció importante crear una comunidad artística en donde, como colegas, se reconocieran por sus aportaciones y crecimiento en el gremio.

“Les dije: vénganse a tomar unas cervezas y a comer esquites y les vamos a dar el premio. Entonces éramos ocho personas y me di cuenta por primera vez que aquella cosa que yo imaginaba en la cuenta de memes, donde imaginaba que todo el mundo y toda la comunidad del arte estaba pendiente a lo que sucedía ahí, estábamos juntos de alguna manera” recuerda con nostalgia el artista mexicano.

Después del gran éxito del evento el cual lo ha llevado a un veloz crecimiento y asociación con grandes marcas como los son Mercedez-Benz o Fundación Jumex, se entregan galardones a 13 categorías distintas las cuales son: exposición individual favorita en museos, exposición colectiva favorita en museos, exposición individual favorita en galerías comerciales, exposición colectiva favorita en galerías comerciales, exposición individual favorita en espacios independientes, exposición colectiva favorita en espacios independientes, publicación del año, artista del año, curador del año, crítico del año, museo del año, premio a la contribución excepcional a la escena artística y premio a la trayectoria artística.

20260113-55041841 p.m..JPG
Mario García Torres en el Museo Jumex. (Cortesía. )

Después de los últimos premios, García Torres se percató de la importancia que había en debatir y pelotear entre especialistas para algunos premios en particular, más allá que solo abrirlos al público general para las votaciones, es por eso que se creó el Colegio de Críticos, Curadores, Artistas y Similares de la Escena de Arte Mexicana (CCACEM) un nuevo órgano integrado actualmente por alrededor de 60 miembros de la comunidad artística que se encargaran de exponer sus opiniones para lograr encontrar a los ganadores de artista del año, curador del año, crítico del año, museo del año y publicación del año; además, el colegio será responsable de las nominaciones en todas las categorías.

mario garcía torres.jpg
Mario García Torres, artista y fundador de los Premios Gorrita Azul. (Annia Mayoral)

Además del colegio, se contará, como todos los años, con un jurado conformado por Karla Niño de Rivera, Ana Elena Mallet y Rodrigo Ortiz Monasterio; ellos serán los responsables de decidir únicamente el Premio a la Trayectoria Artística y el Premio a la Contribución Excepcional a la Escena. Todos las demás categorías que no sean seleccionadas por el colegio o el jurado, serán abiertas a todo público para una votación libre, garantizando así un equilibrio.

La apertura para las nominaciones de los Premios Gorrita Azul 2026 se dará el 9 de febrero, en Soho House Mexico City, mientras que la ceremonia oficial de galardonados se festejara el 10 de abril, en el Foro Estelaris del Hotel Fiesta Americana Reforma.

