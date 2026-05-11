Juan Villoro juega de 6: el escritor que recupera historias en un fútbol al borde del colapso

Él, sin embargo, se queda en el seis. Aunque admite que, como todo mediocampista, a veces sueña con la gambeta del diez. Ha escrito libros que desbordan esa contención —Dios es redondo, Balón dividido— pero insiste en que su lugar está en la recuperación, en el pase oportuno. La reputación, dice, es un malentendido feliz.

Su relación con el futbol no fue premeditada. Antes del Mundial de Italia 90 escribió un texto —“Los once de la tribu”— como un intento único de explicar la pasión. No imaginó que ahí comenzaría una obra paralela. Hoy, con décadas encima, admite sorpresa: el fútbol era una actividad secundaria que se volvió persistente. Apenas el 10% de su escritura, pero uno de sus públicos más fieles.

Juan Villoro, escritor mexicano. (Instagram / @jvilloro)

Nada esencial ha cambiado en su mirada. La escritura le ha permitido ordenar ideas, pero la emoción permanece intacta, incluso infantil. Sigue siendo ese aficionado que se desmorona si el Real Madrid vence al FC Barcelona o si el América derrota al Necaxa. Cambiar de equipo, dice citando a Javier Marías, sería como cambiar de infancia.

Y sin embargo, el fútbol que observa hoy está en crisis. No en la cancha —donde aún puede surgir el milagro— sino fuera de ella. Habla de una afición mexicana entregada a pesar de todo: precios abusivos, transmisiones fragmentadas, equipos desplazados de sus ciudades, una liga rica en dinero pero pobre en resultados. “La gente ha hecho más esfuerzo que los jugadores”, sentencia.

El Mundial de 2026, compartido entre tensiones políticas, desigualdades logísticas y contradicciones morales, le parece un escenario apocalíptico fuera del estadio. Un mundo roto donde conviven guerras, migración perseguida y estructuras deportivas opacas como la FIFA. Pero dentro de la cancha —y aquí Villoro vuelve a ser seis, optimista en la circulación— espera el carnaval.

Porque el fútbol, como la literatura, sobrevive a sus propias contradicciones. Puede surgir belleza en medio del desastre. Puede, incluso, reconciliarnos por un instante con el mundo. Y en ese instante, alguien —un seis— habrá recuperado la historia para ponerla otra vez en juego.

