Falling in Fashion 2025: la colección de Sears que marca tendencia este otoño-invierno

El otoño-invierno está a nada de comenzar y, con ello, la temporada favorita de los amantes de las botas, el cuero, los abrigos y todas esas piezas que hacen aún más especial esta época.

Como cada año, Sears convirtió este inicio de temporada en toda una experiencia con Falling in Fashion 2025, la pasarela exclusiva de la firma que reunió lo mejor de la moda en un escenario donde el arte y el estilo se fusionaron para regalarnos una noche inolvidable en el icónico Museo Soumaya.

Con una red carpet al puro estilo de Sears, el evento dio inicio con la llegada de invitados especiales, quienes portaron un total look de la firma, ofreciendo los primeros vistazos de la colección. Entre los más destacados estuvieron Geraldine Bazán, Mane de la Parra, Macarena Oz, Tammy Parra, Estefanía Coppola, Sury Sadai, José Pablo Minor, Mariazel, Bernardo Flores y Julián Soto.