Falling in Fashion 2025: la colección de Sears que marca tendencia este otoño-invierno

Sears nos dio una masterclass de estilo y elegancia para lucir espectacular esta temporada, en el emblemático Museo Soumaya.
vie 12 septiembre 2025 07:22 PM
Presentado por: Sears
Sears presenta la colección otoño-invierno en Falling in Fashion 2025.

El otoño-invierno está a nada de comenzar y, con ello, la temporada favorita de los amantes de las botas, el cuero, los abrigos y todas esas piezas que hacen aún más especial esta época.

Como cada año, Sears convirtió este inicio de temporada en toda una experiencia con Falling in Fashion 2025, la pasarela exclusiva de la firma que reunió lo mejor de la moda en un escenario donde el arte y el estilo se fusionaron para regalarnos una noche inolvidable en el icónico Museo Soumaya.

Con una red carpet al puro estilo de Sears, el evento dio inicio con la llegada de invitados especiales, quienes portaron un total look de la firma, ofreciendo los primeros vistazos de la colección. Entre los más destacados estuvieron Geraldine Bazán, Mane de la Parra, Macarena Oz, Tammy Parra, Estefanía Coppola, Sury Sadai, José Pablo Minor, Mariazel, Bernardo Flores y Julián Soto.

Tammy Parra, creadora de contenido, en la red carpet de Falling in Fashion con un look que describió como formal, atrevido y versátil.
Sobre sus looks, los invitados coincidieron en algo: además de ser cómodos y versátiles, resultan elegantes y poderosos. Y al ver la colección, esto quedó más que claro, pues cada prenda está pensada para todos los gustos, estilos de vida y edades. Desde los más clásicos y sofisticados hasta los más seductores y atrevidos, en Sears hay para todos.

La atmósfera artística del Soumaya envolvió la pasarela. Bajo las luces y la presencia de esculturas a gran escala, cada look se convirtió en un momento en el que todas las miradas permanecieron inmóviles.

Estefania Coppola y Macarena Oz, con un total look de Sears en la red carpet de Falling in Fashion 2025.
Dentro de las marcas que formaron parte de la curaduría de Sears estuvieron presentes: Apostrophe, Arqueology, Basel, Bruno Magnani, Benetton, Carlo Corinto, City Famme, Cloe, Chaps, Dockers, Elle, Fit for Intelligent Trainers, Fukka, GbyGuess, Generra, Haggar, J.Opus, Jeanious, Lee, Levi’s, Life Styler, Philosophy Jr., Polo Royal County of Berkshire, Steve Madden, Tommy Hilfiger, Vitos, Vizzano, Voltaire & Voltaire, Westies y Yongster, entre muchas otras más.

Las piezas brillaron por su paleta cromática en tonos café, verde, vino, rojo y cereza, que sin duda definen el otoño.

También destacaron las texturas en cuero, estampados vibrantes y prendas con volumen (como puffer jackets, blazers oversize y cazadoras) sobre mucho layering, tal y como lo demanda el clima de la temporada.

Entre las tendencias que descubrimos a lo largo de la pasarela se encuentran especialmente las faldas y botas vaqueras —que, por cierto, Tammy Parra, Mariazel y Macarena Oz las eligieron como sus prendas favoritas—. Predominando las faldas largas de cuero, cortas, con tableado o efecto burbuja.

Mariazel lució un look con falda y blusa estampada para Falling in Fashion 2025.
Además, resaltaron los cárdigans clásicos, estilo Chanel, así como una fuerte inclinación por el estampado a cuadros, presente tanto en el traje azul de Sears que portó Mane de la Parra como en algunas faldas de la colección.

Bernardo Flores, actor mexicano, en la red carpet de Falling in Fashion 2025.
Eso sí, no podemos hablar de la pasarela sin mencionar los accesorios, que brillaron tanto en la pasarela como en la red carpet. Desde pulseras y gorros con mucha personalidad hasta corbatas. Invitados como José Pablo Minor, Geraldine Bazán y Estefanía Coppola coincidieron en que son la pieza IT para elevar cualquier look.

Finalmente, la noche cerró con broche de oro: un cóctel en el que los asistentes disfrutaron de música y canapés donde, por supuesto, aprovecharon para tomarse las mejores fotos en los spots del Soumaya con el outfit que tú también puedes encontrar solo en Sears.

Durante Falling in Fashion 2025, Estef Coppola nos reveló su secreto para verse siempre bien: usar accesorios.
