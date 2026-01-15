Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Tres celebridades que apuestan por el pro-aging y envejecen con estilo

Envejecer no es sinónimo de verse mal. Crecemos y evolucionamos, pero siempre hay que saber cómo hacerlo con estilo y sin perder ese toque de glamour.
jue 15 enero 2026 03:50 PM
PORTADA (3).jpg
Envejecer con estilo es la nueva tendencia, amamos. (Getty Images)

Durante muchos años, el envejecer se veía como algo que se tenía que disimular. El cliché de no preguntar qué edad tienen las personas o no saber si hablarles de tú o de usted. Hoy en día eso ha cambiado y las celebridades optan por envejecer con estilo , no compiten con su versión joven, prefieren evolucionar con ella y marcar su estilo como identidad, dejando la edad a un lado. Este año hay que optar por el pro-aging en lugar del anti-aging.

La meta ahora es envejecer sin ocultar tu edad, pero siempre cuidándote y viéndote bien. Quédate aquí para saber quiénes son las celebridades que envejecen con estilo, dejando de perseguir tendencias juveniles, apostando por su estilo personal y sin ocultar el pelo blanco o las texturas en la piel.

Publicidad

Tres celebridades que apuestan por el pro-aging y envejecen con estilo

Pamela Anderson

Reconocida por ser actriz y modelo, Pamela Anderson a sus 58 años sigue vistiendo con looks únicos y que han evolucionado con ella a lo largo de los años. Ella es el verdadero significado de envejecer con estilo, dejando crecer su pelo blanco sin necesidad de ocultarlo detrás de un tinte. Usa muy poco maquillaje, logrando que su piel hidratada y con un glow único sea la protagonista de cada foto.

IMG_3625.jpg
La foto que define totalmente a Pamela Anderson (via Instagram (@pamelaanderson))

Pamela nos enseña que no es necesario cubrir las líneas de expresión o la textura natural de la piel, con una buena rutina de skincare podemos envejecer con una piel sana y radiante.

sonsie
Pamela tiene su propia marca, Sonsie, que está enfocada en el cuidado real de la piel. (Multi-Moisture Cream, $929, Sonsi, www.sonsi.com)

Meryl Streep

Famosa actriz distinguida mundialmente por su participación en películas reconocidas, como lo es El Diablo Viste a la Moda, que próximamente se estrenara la secuela en la pantalla grande. Maryl también ha sido galardonada con el Premio Óscar tres veces, es una mujer que sabe cómo lucir su icónico pelo blanco con estilo, volviéndolo parte de su look.

IMG_3626.jpg
A todos encanta ese color de pelo que va a juego con su outfit (via Instagram (@merylstreep))

Publicidad

Jamie Lee Curtis

Actriz, productora y autora que a sus 67 años se sigue viendo radiante, ha envejecido con mucho estilo a lo largo de todo este tiempo. Su melena corta y moderna siempre ha sido señal de rebeldía y nos fascina.

IMG_3627.jpg
Toda su esencia en una selfie (via Instagram (@jamieleecurtis))

Jamie sabe que el pelo blanco y las canas dan personalidad, y por eso es nuestra favorita, siempre mostrándose auténtica y sin miedo al envejecimiento.

shampoo
Un shampoo matificador para eliminar lo rubio del pelo y darle brillo a las canas. (Shampoo Bain Ultra-Violet, $890, Kérastase, El Palacio de Hierro)
labiooos 2.jpg
Belleza

Labios difuminados: paso a paso para lograr volumen en segundos

Publicidad

Tags

Meryl Streep Actrices Pamela Anderson

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad