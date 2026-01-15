Tres celebridades que apuestan por el pro-aging y envejecen con estilo

Durante muchos años, el envejecer se veía como algo que se tenía que disimular. El cliché de no preguntar qué edad tienen las personas o no saber si hablarles de tú o de usted. Hoy en día eso ha cambiado y las celebridades optan por envejecer con estilo , no compiten con su versión joven, prefieren evolucionar con ella y marcar su estilo como identidad, dejando la edad a un lado. Este año hay que optar por el pro-aging en lugar del anti-aging.

La meta ahora es envejecer sin ocultar tu edad, pero siempre cuidándote y viéndote bien. Quédate aquí para saber quiénes son las celebridades que envejecen con estilo, dejando de perseguir tendencias juveniles, apostando por su estilo personal y sin ocultar el pelo blanco o las texturas en la piel.