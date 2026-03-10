Lewis Hamilton está loco por Kim Kardashian: Revelan que encontró a 'su media naranja'

Revelan que Lewis Hamilton está loco por Kim Kardashian

La relación entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian parece ir cada vez más en serio. De acuerdo con una fuente cercana citada por Us Weekly, el piloto estaría profundamente enamorado de la empresaria, y su círculo cercano cree que finalmente habría encontrado a la mujer de sus sueños, luego de más de una década esperando a la persona indicada.

Kim Kardashian (PLeSe/Getty Images)

“Están muy fuertes y muy felices. Lewis está completamente enamorado y sus allegados creen que por fin ha encontrado a su media naranja”, declaró una fuente cercana a la pareja. “Ha esperado más de una década por la chica de sus sueños y está loco por ella”, aseguró.

El informante agregó que el piloto de 41 años ha mantenido contacto frecuente con la empresaria, de 45, a través de llamadas por FaceTime desde el paddock.

Aparte de ser piloto de Fórmula 1, es un icono de la moda masculina. Lewis Hamilton asistió al show de Dior en la Semana de la Moda de Paris. Llevando un total look de la maison, styleado por Erik McNeal. Nos encanta el contraste que se logró en el outfit de Lewis.



Llevando un abrigo largo de solapas anchas y cuello de piel, acompañado de una camisa blanca sin corbata, que nos brinda ese look relajado con un aire elegante. La pieza que le dio el toque al outfit es la fajilla blanca de seda, la cual tiene una caída larga creando un efecto dramático y muy chic. Acompañó este look de unos cluster earings con incrustaciones de diamante, y anillos plateados que resaltan la estética personal del piloto. (Aurore Marechal/Getty Images)

Aunque sus agendas no siempre les permiten verse en persona tanto como quisieran, la empresaria ha mostrado un gran apoyo hacia las exigencias del calendario de la Fórmula 1 que enfrenta el piloto.

“Ambos están muy comprometidos para que las cosas funcionen, sin importar la distancia ni lo ocupados que estén”, compartió la fuente. “Como su relación comenzó con una amistad, sus allegados creen que este podría ser el final para ambos”.