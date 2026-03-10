Lewis Hamilton está loco por Kim Kardashian: Revelan que encontró a 'su media naranja'

Cada vez son más fuertes los rumores de que entre Kim Kardashian y Lewis Hamiltonhay algo más que una simple amistad. En febrero, fueron vistos juntos en el Super Bowl LX y hace apenas hace unas semanas compartieron un viaje a Arizona, del que ellos mismos publicaron fotos en las historias de Instagram para confirmar que estaban en el mismo lugar.
Ahora, la relación parece ir tomando cada vez más fuerza. De acuerdo con fuentes cercanas, la conexión entre ambos se ha fortalecido en los últimos meses, alimentando las versiones de que su vínculo podría estar evolucionando hacia algo más serio.
Revelan que Lewis Hamilton está loco por Kim Kardashian
La relación entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian parece ir cada vez más en serio. De acuerdo con una fuente cercana citada por Us Weekly, el piloto estaría profundamente enamorado de la empresaria, y su círculo cercano cree que finalmente habría encontrado a la mujer de sus sueños, luego de más de una década esperando a la persona indicada.
“Están muy fuertes y muy felices. Lewis está completamente enamorado y sus allegados creen que por fin ha encontrado a su media naranja”, declaró una fuente cercana a la pareja. “Ha esperado más de una década por la chica de sus sueños y está loco por ella”, aseguró.
El informante agregó que el piloto de 41 años ha mantenido contacto frecuente con la empresaria, de 45, a través de llamadas por FaceTime desde el paddock.
Aunque sus agendas no siempre les permiten verse en persona tanto como quisieran, la empresaria ha mostrado un gran apoyo hacia las exigencias del calendario de la Fórmula 1 que enfrenta el piloto.
“Ambos están muy comprometidos para que las cosas funcionen, sin importar la distancia ni lo ocupados que estén”, compartió la fuente. “Como su relación comenzó con una amistad, sus allegados creen que este podría ser el final para ambos”.
Kim Kardashian ha tenido problemas para tener citas como madre soltera
Lewis Hamilton y Kim Kardashian se conocen desde 2014, cuando coincidieron en los premios GQ Men of the Year en Londres, desde entonces la pareja ha sido vista en múltiples eventos. Sin embargo, las cosas aparentemente cambiaron a principios de este año después de ser vistos pasando tiempo en el hotel Estelle Manor en Oxfordshire, Inglaterra.
En medio de los rumores de un posible romance, Kardashian habló sobre sus dificultades para tener citas como mamá soltera, La estrella de The Kardashian comparte cuatro hijos con su exesposo, Kanye West: North, de 12 años, Saint, de 10, Chicago, de 8 y Psalm, de 6.
“Siento que mis hijos me necesitan. Es muy difícil cuando tengo que acostarlos todas las noches. Los levanto, los llevo a la escuela, los preparo. Duermen en mi cama”, explicó Kim en un episodio de enero del podcast “Khloé in Wonderland”, de su hermana Khloé Kardashian.
“No he tenido tiempo y no me importa. Pensé: '¿Sabes qué? Voy a estar estudiando. No tendré tiempo. Cuando termine, me abriré'. Me abrí. Pero es que no he encontrado a nadie. Y no pasa nada”, agregó.
Poco después de sus declaraciones, Kim y Lewis fueron vistos juntos en el Super Bowl LX. En ese momento, una fuente cercana contó que habían tenido "algunas citas", pero que eran simplemente "casuales".