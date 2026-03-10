Cody Simpson, ex de Gigi Hadid, Kylie Jenner y Miley Cyrus, habla de sus noviazgos con cada una

Gigi Hadid

El cantante habla de Gigi Hadid como “su primer amor”. La modelo, que tenía 18 años en ese momento, llamó la atención de Simpson (de 16 años) por una publicidad para Guess ubicada en un centro comercial por el que pasaba con un amigo que conocía a Hadid. Cuando el músico preguntó por ella, su amigo se ofreció a darle su número telefónico.

Poco después, Simpson la llamó con una excusa inesperada: “Estoy haciendo un video musical, solo estaba llamando para preguntarte si te gustaría estar en él”.

La relación de Cody Simpson y Gigi Hadid duró dos años. (Getty Images)

Sin embargo, confiesa que se trataba de una pequeña mentira, ya que en realidad no tenía ningún video planeado; simplemente quería “romper el hielo”. Su estrategia funcionó ya que Gigi aceptó y a partir de ese momento comenzaron a hablar con más frecuencia hasta que el artista la invitó a salir.

Hadid y Simpson mantuvieron una relación intermitente durante dos años, de 2013 a 2015. Durante ese tiempo, la modelo lo acompañó en algunas giras, apareció en videos musicales como Surfboard y Flower, y ambos asistieron juntos a diversas alfombras rojas, convirtiéndose en una de las parejas jóvenes más llamativas del momento.

El músico también recordó cómo el padrastro de Hadid en ese entonces, el productor David Foster, fue una figura importante como consejero en su carrera musical e incluso lo acompañó en algunas sesiones de estudio.

Finalmente, Simpson habló de esa etapa con cariño: “Se suponía que debíamos estar juntos cuando lo estuvimos y aprendimos cosas el uno del otro que obviamente eran necesarias aprender en ese momento para ambos a esa edad”.