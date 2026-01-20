Publicidad

The Kelpies: las esculturas de caballos que son orgullo y mito de Escocia que visitaron Kate Middleton y William

A propósito de la visita de los príncipes de Gales, te contamos la historia de The Kelpies, las monumentales esculturas que mezclan mito, industria y orgullo escocés.
mar 20 enero 2026 10:41 PM
Completion Of The World's Largest Of Equine Sculptures
The Kelpies emblemáticas esculturas en Escocia. (Jeff J Mitchell/Getty Images)

A propósito de la reciente visita de Kate Middleton y William, los príncipes de Gales, una imagen volvió a poner los reflectores sobre uno de los íconos culturales más imponentes de Escocia: The Kelpies, las colosales esculturas de cabezas de caballo que dominan el paisaje de Falkirk y condensan historia, mito y arte contemporáneo.

The Kelpies fueron creadas por el escultor escocés Andy Scott, reconocido por su trabajo en arte público a gran escala. La obra fue inaugurada en 2013 como parte de un ambicioso proyecto de regeneración urbana y cultural, con la intención de reconectar a Escocia con su pasado industrial y su herencia mitológica.

Las esculturas están hechas de acero estructural, con un entramado de placas metálicas que les da fuerza, textura y una presencia monumental. Cada cabeza mide alrededor de 30 metros de altura y pesa más de 300 toneladas, lo que las convierte en las esculturas ecuestres más grandes del mundo.

La inspiración directa provino de Duke y Baron, dos caballos Clydesdale reales que simbolizan a los animales de trabajo que impulsaron durante siglos la industria escocesa, especialmente en canales y fábricas. Duke es el kelpie con la cabeza inclinada hacia abajo, mientras que Baron mira al cielo, creando un diálogo visual de fuerza y movimiento.

Más allá de lo industrial, su nombre remite a los kelpies, espíritus acuáticos de la mitología escocesa capaces de cambiar de forma y atraer a los viajeros. Scott fusionó esta tradición legendaria con el homenaje a la clase trabajadora, logrando una obra que conecta lo mítico con lo histórico.

The Queen & Duke Of Edinburgh Visit Stirling And Falkirk
The Kelpies: las esculturas de caballos que son orgullo y mito de Escocia que visitaron los príncipes de Gales. (Mark Runnacles/Getty Images)

The Kelpies se encuentran en Helix Park, en Falkirk, a unos 40 minutos de Edimburgo y Glasgow. La visita es gratuita, se puede recorrer el parque a pie o en bicicleta y existen tours guiados que permiten entrar a las esculturas y conocer su historia de cerca, convirtiéndolas en una parada imprescindible para cualquier viajero en Escocia.

