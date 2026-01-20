The Kelpies: las esculturas de caballos que son orgullo y mito de Escocia que visitaron Kate Middleton y William

A propósito de la reciente visita de Kate Middleton y William, los príncipes de Gales, una imagen volvió a poner los reflectores sobre uno de los íconos culturales más imponentes de Escocia: The Kelpies, las colosales esculturas de cabezas de caballo que dominan el paisaje de Falkirk y condensan historia, mito y arte contemporáneo.

The Kelpies fueron creadas por el escultor escocés Andy Scott, reconocido por su trabajo en arte público a gran escala. La obra fue inaugurada en 2013 como parte de un ambicioso proyecto de regeneración urbana y cultural, con la intención de reconectar a Escocia con su pasado industrial y su herencia mitológica.

