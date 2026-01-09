La princesa de Gales, Kate Middleton, sorprendió este viernes con un video personal y emotivo con motivo de su 44 cumpleaños, en el que reflexiona sobre la conexión entre la naturaleza y la sanación.
Kate Middleton cumple 44 años y celebra la vida con un poderoso mensaje tras superar el cáncer
En lugar de la tradicional publicación con retratos oficiales, la esposa del príncipe William decidió compartir el último episodio de su serie “Mother Nature”, un proyecto audiovisual que comenzó la pasada primavera y que celebra las estaciones del año a través de paisajes y vivencias personales.
El nuevo video, titulado “Invierno”, muestra imágenes de zonas naturales del Reino Unido, mientras Kate Middleton narra en primera persona cómo estos entornos la han ayudado a encontrar paz, paciencia y perspectiva incluso en los momentos más oscuros.
"Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno tiene la capacidad de regalarnos quietud… para descubrir las partes más profundas de nosotros mismos, junto a los susurros que laten en cada ser vivo”, dice la princesa.
Kate Middleton también compartió en un texto que acompaña el video que la serie ha sido “una reflexión profundamente personal y creativa sobre cómo la naturaleza me ha ayudado a sanar”, y agregó que también representa una historia sobre el poder de la naturaleza y la creatividad en la sanación colectiva.
"Donde la corriente disminuye lo suficiente para que podamos ver nuestro propio reflejo. Descubrir lo más profundo de nosotros mismos. Junto a los susurros del pulso de cada ser vivo. Me encuentro reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy", agregó.
Los reyes Carlos III y Camila felicitan a Kate Middleton en su cumpleaños
Este mensaje cobra especial significado después de que la princesa enfrentara un tratamiento contra el cáncer en 2024 y anunciara en enero de 2025 que estaba en remisión. El lanzamiento del video coincide con los días previos al primer aniversario de esa noticia, lo que refuerza el simbolismo del ciclo de recuperación y esperanza.
El cumpleaños de Kate Middleton también fue ocasión para que la familia real compartiera sus buenos deseos. El rey Carlos III y la reina Camila encabezaron las felicitaciones oficiales.
Con este gesto, Kate Middleton no solo celebra un año más de vida, sino también su resiliencia y compromiso por visibilizar la importancia del bienestar mental y emocional, aún en los momentos más complicados.