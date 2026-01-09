Kate Middleton cumple 44 años y celebra la vida con un poderoso mensaje tras superar el cáncer

Kate Middleton cumple 44 años y celebra la vida con un poderoso mensaje

En lugar de la tradicional publicación con retratos oficiales, la esposa del príncipe William decidió compartir el último episodio de su serie “Mother Nature”, un proyecto audiovisual que comenzó la pasada primavera y que celebra las estaciones del año a través de paisajes y vivencias personales.

El nuevo video, titulado “Invierno”, muestra imágenes de zonas naturales del Reino Unido, mientras Kate Middleton narra en primera persona cómo estos entornos la han ayudado a encontrar paz, paciencia y perspectiva incluso en los momentos más oscuros.

"Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno tiene la capacidad de regalarnos quietud… para descubrir las partes más profundas de nosotros mismos, junto a los susurros que laten en cada ser vivo”, dice la princesa.

Kate Middleton también compartió en un texto que acompaña el video que la serie ha sido “una reflexión profundamente personal y creativa sobre cómo la naturaleza me ha ayudado a sanar”, y agregó que también representa una historia sobre el poder de la naturaleza y la creatividad en la sanación colectiva.

Kate Middleton (Getty Images)

"Donde la corriente disminuye lo suficiente para que podamos ver nuestro propio reflejo. Descubrir lo más profundo de nosotros mismos. Junto a los susurros del pulso de cada ser vivo. Me encuentro reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy", agregó.