Confirmado: Harry irá a Londres pero no se reunirá con William y Kate

El príncipe Harry visita Londres pero William y Kate no estarán para recibirlo

La noticia fue confirmada tras el anuncio de la agenda del duque de Sussex en su paso por Londres, quien llegará a la ciudad con la intención de resolver un proceso judicial en contra de Associated Newspapers, un caso vinculado con la presunta obtención indebida de información, por lo que decidió llevarlo ante los tribunales relevantes.

Por otro lado, el príncipe William y la princesa Kate no sólo no tienen planeado encontrarse con Harry, sino que ya tienen compromisos programados en Escocia, donde visitarán la Academia Nacional de Curling entre sus actividades benéficas, haciendo un reencuentro prácticamente imposible.

William ha anticipado que cuando reine habrá cambios en la monarquía. (Getty Images)

Este hecho da fuerza a las sospechas de que la relación entre los hermanos sigue rota tras la salida de Harry y Meghan de sus roles en 2020, pues a pesar de que ambos estarán en cercanía, no habrá esfuerzo por una reunión.