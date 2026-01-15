El príncipe Harry de Inglaterra regresará a su natal Reino Unido a principios de este 2026, en una visita relevante para sus asuntos legales y compromisos personales. Sin embargo, se ha confirmado que no habrá reencuentro con el príncipe William ni con la princesa Kate Middleton, quienes tienen sus propios compromisos oficiales en Escocia durante los mismos días.
Confirmado: Harry irá a Londres pero no se reunirá con William y Kate
El príncipe Harry visita Londres pero William y Kate no estarán para recibirlo
La noticia fue confirmada tras el anuncio de la agenda del duque de Sussex en su paso por Londres, quien llegará a la ciudad con la intención de resolver un proceso judicial en contra de Associated Newspapers, un caso vinculado con la presunta obtención indebida de información, por lo que decidió llevarlo ante los tribunales relevantes.
Por otro lado, el príncipe William y la princesa Kate no sólo no tienen planeado encontrarse con Harry, sino que ya tienen compromisos programados en Escocia, donde visitarán la Academia Nacional de Curling entre sus actividades benéficas, haciendo un reencuentro prácticamente imposible.
Este hecho da fuerza a las sospechas de que la relación entre los hermanos sigue rota tras la salida de Harry y Meghan de sus roles en 2020, pues a pesar de que ambos estarán en cercanía, no habrá esfuerzo por una reunión.
A pesar de todo, Harry desea reconciliarse con su hermano y la familia real
A través de entrevistas y declaraciones públicas, Harry ha manifestado su deseo de reconciliarse con la familia real y retomar su relación con ellos, aunque también ha reconocido que algunos miembros podrían no perdonarlo completamente por los detalles que compartió sobre ellos en su libro "Spare".
Desde el "Megxit" de 2020, cuando Harry y Meghan anunciaron su retiro como miembros senior de la familia real, las tensiones entre William y el rey Carlos III se hicieron visibles, siendo la coronación de su padre en 2024 evidencia de la poca relación que mantienen hoy en día; sobretodo, tomando en cuenta la falta de interacción entre William y Harry más allá de la cordialidad sencilla.