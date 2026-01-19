La prohibición que le hicieron al príncipe William en el Castillo de Windsor

El príncipe William renuncia a su scooter eléctrico por las reglas de su nueva residencia real

William, de 43 años, se hizo popular por su estilo poco convencional de transporte al escoger un scooter eléctrico para moverse alrededor del Castillo de Windsor y sus cercanías, un hábito que incluso fue capturado para la serie "The Reluctant Traveler" de Apple TV+ cuando se encontró con el actor Eugene Levy sobre una de estas unidades, convirtiéndolo en uno de sus sellos personales.

El uso que le daba a este scooter era más práctico que nada, pues le permitía trasladarse entre residencias y oficinas dentro del complejo de Windsor en cuestión de minutos, sin necesidad de escoltas, tráfico o protocolos excesivos para simples traslados.

Príncipe William (Getty Images)

Un detalle curioso que, sin pensarlo, retrata su vida cotidiana antes del gran cambio que implicó mudarse a una nueva residencia con Kate y sus hijos.