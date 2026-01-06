Revelan los nuevos destinos de Angelina Jolie tras su decisión de mudarse fuera de Los Ángeles

Angelina Jolie tiene la intención de mudarse de Los Ángeles

En diversas ocasiones, la actriz ha manifestado su intención de dejar Los Ángeles, asegurando que permaneció allí principalmente por sus seis hijos con Pitt. Esa etapa concluirá en julio, cuando sus gemelos, Knox y Vivienne, cumplan 18 años, lo que le permitirá replantear su lugar de residencia y dar paso a una nueva etapa en su vida. La pareja también son padres de Maddox, de 24 años, que nació en Camboya; Pax, de 22 años, nacido en Vietnam; Zahara, de 20 años, nacida en Etiopía; y Shiloh, de 19 años.

Angelina Jolie (Getty Images)

“Después de haber pasado por lo que ha pasado con Brad, de haber estado toda su vida bajo el foco de atención y todos estos años… la única forma de tomarse un descanso es salir. Es difícil estar en una ciudad donde ni siquiera puedes girar la cabeza y ver a alguien que no conoces", agregó Benjamin a Page Six.

En 2023, Angelina Jolie reveló en una entrevista con The Wall Street Journal que anhelaba pasar “mucho tiempo en Camboya” en el futuro y aspiraba a vivir una vida más privada. "Hoy no sería actriz", dijo Jolie, y explicó: "Cuando estaba empezando, no tenía tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto".

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 02: Angelina Jolie attends The Gothams 34th Annual Film Awards at Cipriani Wall Street on December 02, 2024 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images) (Theo Wargo/Getty Images)

Desde hace tiempo también circulan rumores sobre el interés de Jolie en mudarse a Londres. Incluso, se informó que tan recientemente como en septiembre estuvo buscando una propiedad en la capital británica, mientras se encontraba filmando la película Anxious People.

Otras fuentes también prevén que Jolie se establezca fuera de Estados Unidos y señalan que podría pasar más tiempo junto a su amiga Salma Hayek y su esposo, François-Henri Pinault, quienes dividen su residencia entre París, Londres y Estados Unidos.