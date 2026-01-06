Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Revelan los nuevos destinos de Angelina Jolie tras su decisión de mudarse fuera de Los Ángeles

La actriz Angelina Jolie dejará Hollywood este año para iniciar un nuevo capítulo de su vida, probablemente fuera de Estados Unidos.
mar 06 enero 2026 12:02 PM
Angelina Jolie
Angelina Jolie (Getty Images)

Angelina Jolie está lista para cerrar un capítulo importante de su vida. De acuerdo con fuentes cercanas, la actriz, directora planea dejar Hollywood para iniciar una nueva etapa, posiblemente fuera de Estados Unidos.

Según la información, la intérprete de 50 años ha puesto a la venta la histórica propiedad que perteneció al cineasta Cecil B. DeMille, valuada en 25 millones de dólares. La residencia, en la que ha vivido desde 2016, ha sido mostrada de manera discreta a posibles compradores, de acuerdo con una fuente consultada por People.

Publicidad

Angelina Jolie se mudará fuera de Estados Unidos

Esta decisión reforzaría las versiones de que Angelina Jolie busca un cambio profundo en su vida personal y profesional, alejándose del centro de la industria cinematográfica para enfocarse en nuevos proyectos y prioridades lejos de Hollywood.

angelina-jolie-masectomia.jpg
Angelina Jolie (Getty Images)

De cara a 2026, la protagonista de María planea dividir su tiempo entre Nueva York, donde mantiene su colectivo de moda y boutique, Atelier Jolie, y distintas ciudades de Europa, en busca de mayor privacidad. Además, continuará pasando temporadas en Camboya, país del que es ciudadana desde hace años, según revelaron fuentes a Page Six.

“Ella no puede alejarse lo suficiente del drama… la única forma de tomarse un descanso es salir”, dijo Jae Benjamin, actor y productor cuya relación con Jolie se remonta a 2005. "Saldrá a relajarse, trabajando solo en cosas que le apasionan. Es una mujer maravillosa, talentosa y generosa", añadió Benjamin.

Angelina-Jolie
Angelina Jolie (Getty Images)

El complejo momento que atraviesa Angelina Jolie está ligado, en gran medida, a su conflictiva separación de Brad Pitt. Ambos alcanzaron un acuerdo de divorcio definitivo el 30 de diciembre de 2024, ocho años después de que la actriz solicitara la disolución del matrimonio y tras una prolongada serie de disputas legales.

Publicidad

Angelina Jolie tiene la intención de mudarse de Los Ángeles

En diversas ocasiones, la actriz ha manifestado su intención de dejar Los Ángeles, asegurando que permaneció allí principalmente por sus seis hijos con Pitt. Esa etapa concluirá en julio, cuando sus gemelos, Knox y Vivienne, cumplan 18 años, lo que le permitirá replantear su lugar de residencia y dar paso a una nueva etapa en su vida. La pareja también son padres de Maddox, de 24 años, que nació en Camboya; Pax, de 22 años, nacido en Vietnam; Zahara, de 20 años, nacida en Etiopía; y Shiloh, de 19 años.

Angelina Jolie tiene una vida ajetreada, pero siempre se da tiempo para hacer ejercicio.
Angelina Jolie (Getty Images)

“Después de haber pasado por lo que ha pasado con Brad, de haber estado toda su vida bajo el foco de atención y todos estos años… la única forma de tomarse un descanso es salir. Es difícil estar en una ciudad donde ni siquiera puedes girar la cabeza y ver a alguien que no conoces", agregó Benjamin a Page Six.

En 2023, Angelina Jolie reveló en una entrevista con The Wall Street Journal que anhelaba pasar “mucho tiempo en Camboya” en el futuro y aspiraba a vivir una vida más privada. "Hoy no sería actriz", dijo Jolie, y explicó: "Cuando estaba empezando, no tenía tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto".

The Gothams 34th Annual Film Awards - Arrivals
NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 02: Angelina Jolie attends The Gothams 34th Annual Film Awards at Cipriani Wall Street on December 02, 2024 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images) (Theo Wargo/Getty Images)

Desde hace tiempo también circulan rumores sobre el interés de Jolie en mudarse a Londres. Incluso, se informó que tan recientemente como en septiembre estuvo buscando una propiedad en la capital británica, mientras se encontraba filmando la película Anxious People.

Otras fuentes también prevén que Jolie se establezca fuera de Estados Unidos y señalan que podría pasar más tiempo junto a su amiga Salma Hayek y su esposo, François-Henri Pinault, quienes dividen su residencia entre París, Londres y Estados Unidos.

Publicidad

Tags

Angelina Jolie

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad