Revelan los nuevos destinos de Angelina Jolie tras su decisión de mudarse fuera de Los Ángeles

Angelina Jolieestá lista para cerrar un capítulo importante de su vida. De acuerdo con fuentes cercanas, la actriz, directora planea dejar Hollywood para iniciar una nueva etapa, posiblemente fuera de Estados Unidos.
Según la información, la intérprete de 50 años ha puesto a la venta la histórica propiedad que perteneció al cineasta Cecil B. DeMille, valuada en 25 millones de dólares. La residencia, en la que ha vivido desde 2016, ha sido mostrada de manera discreta a posibles compradores, de acuerdo con una fuente consultada por People.
Publicidad
Angelina Jolie se mudará fuera de Estados Unidos
Esta decisión reforzaría las versiones de que Angelina Jolie busca un cambio profundo en su vida personal y profesional, alejándose del centro de la industria cinematográfica para enfocarse en nuevos proyectos y prioridades lejos de Hollywood.
De cara a 2026, la protagonista de María planea dividir su tiempo entre Nueva York, donde mantiene su colectivo de moda y boutique, Atelier Jolie, y distintas ciudades de Europa, en busca de mayor privacidad. Además, continuará pasando temporadas en Camboya, país del que es ciudadana desde hace años, según revelaron fuentes a Page Six.
“Ella no puede alejarse lo suficiente del drama… la única forma de tomarse un descanso es salir”, dijo Jae Benjamin, actor y productor cuya relación con Jolie se remonta a 2005. "Saldrá a relajarse, trabajando solo en cosas que le apasionan. Es una mujer maravillosa, talentosa y generosa", añadió Benjamin.
El complejo momento que atraviesa Angelina Jolie está ligado, en gran medida, a su conflictiva separación de Brad Pitt. Ambos alcanzaron un acuerdo de divorcio definitivo el 30 de diciembre de 2024, ocho años después de que la actriz solicitara la disolución del matrimonio y tras una prolongada serie de disputas legales.
Publicidad
Angelina Jolie tiene la intención de mudarse de Los Ángeles
En diversas ocasiones, la actriz ha manifestado su intención de dejar Los Ángeles, asegurando que permaneció allí principalmente por sus seis hijos con Pitt. Esa etapa concluirá en julio, cuando sus gemelos, Knox y Vivienne, cumplan 18 años, lo que le permitirá replantear su lugar de residencia y dar paso a una nueva etapa en su vida. La pareja también son padres de Maddox, de 24 años, que nació en Camboya; Pax, de 22 años, nacido en Vietnam; Zahara, de 20 años, nacida en Etiopía; y Shiloh, de 19 años.
“Después de haber pasado por lo que ha pasado con Brad, de haber estado toda su vida bajo el foco de atención y todos estos años… la única forma de tomarse un descanso es salir. Es difícil estar en una ciudad donde ni siquiera puedes girar la cabeza y ver a alguien que no conoces", agregó Benjamin a Page Six.
En 2023,Angelina Jolie reveló en una entrevista con The Wall Street Journal que anhelaba pasar “mucho tiempo en Camboya” en el futuro y aspiraba a vivir una vida más privada. "Hoy no sería actriz", dijo Jolie, y explicó: "Cuando estaba empezando, no tenía tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto".
Desde hace tiempo también circulan rumores sobre el interés de Jolie en mudarse a Londres. Incluso, se informó que tan recientemente como en septiembre estuvo buscando una propiedad en la capital británica, mientras se encontraba filmando la película Anxious People.
Otras fuentes también prevén que Jolie se establezca fuera de Estados Unidos y señalan que podría pasar más tiempo junto a su amiga Salma Hayek y su esposo, François-Henri Pinault, quienes dividen su residencia entre París, Londres y Estados Unidos.