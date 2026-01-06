¿Humillación en vivo? Critics’ Choice Awards causan polémica por entregar premio en plena alfombra roja

La controversia se desató cuando el premio a Mejor Película Internacional (una de las categorías que reconoce la excelencia cinematográfica fuera de Estados Unidos) fue entregado al director brasileño Kleber Mendonça Filho por su película El agente secreto, pero lo que sorprendió y molestó a muchos fue el lugar y la forma en que ocurrió: la estatuilla le fue entregada en plena alfombra roja, antes de la ceremonia principal, sin anuncio en el escenario central ni momento formal de reconocimiento frente al público reunido para la gala.

En un video que circula en redes sociales, se ve a la presentadora de E!, Keltie Knight, anunciando al cineasta que había ganado en medio de una entrevista: "Tengo una sorpresa muy especial para ustedes. ¡Felicidades! El Premio de la Crítica a la Mejor Película en Lengua Extranjera es para El Agente Secreto", dice Knight mientras le entrega el premio al director visiblemente confundido. "¡Esta noche son los ganadores, cariño!".

I absolutely hateeee that E! is randomly announcing "lesser" Critics' Choice Award categories live on the red carpet, which is confusing every single winner because they think it's a bit



here's the team from The Secret Agent finding out they just won Best Foreign Language Film pic.twitter.com/fUjtXc9iQO — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 4, 2026

El contexto generó confusión entre asistentes y espectadores, pues los premios de esta naturaleza suelen ser presentados y celebrados en el evento central, con el ganador subiendo al podio para pronunciar su discurso. En cambio, el galardón internacional fue entregado de manera improvisada junto a entrevistas previas a la transmisión, un gesto que algunos interpretaron como una falta de respeto tanto al cine internacional como a quienes trabajaron en la película.

"¡Este debería ser un gran momento de la noche anunciado en el ESCENARIO PRINCIPAL! ¡Qué vergüenza haberle quitado a Kleber Mendonça Filho la oportunidad de pronunciar su discurso y recibir el aplauso que merecía!", escribió un usuario en X.