La reciente edición de los Critics’ Choice Awards 2026 en Santa Mónica no solo brilló por su alfombra roja y las celebridades de Hollywood, sino que también desató controversia: el premio a Mejor Película Internacional fue entregado al director brasileño Kleber Mendonça Filho por El agente secreto directamente en la alfombra roja, antes de la ceremonia principal, lo que generó sorpresa y críticas en redes sociales por la falta de un reconocimiento formal en el escenario central.
¿Humillación en vivo? Critics’ Choice Awards causan polémica por entregar premio en plena alfombra roja
La controversia se desató cuando el premio a Mejor Película Internacional (una de las categorías que reconoce la excelencia cinematográfica fuera de Estados Unidos) fue entregado al director brasileño Kleber Mendonça Filho por su película El agente secreto, pero lo que sorprendió y molestó a muchos fue el lugar y la forma en que ocurrió: la estatuilla le fue entregada en plena alfombra roja, antes de la ceremonia principal, sin anuncio en el escenario central ni momento formal de reconocimiento frente al público reunido para la gala.
En un video que circula en redes sociales, se ve a la presentadora de E!, Keltie Knight, anunciando al cineasta que había ganado en medio de una entrevista: "Tengo una sorpresa muy especial para ustedes. ¡Felicidades! El Premio de la Crítica a la Mejor Película en Lengua Extranjera es para El Agente Secreto", dice Knight mientras le entrega el premio al director visiblemente confundido. "¡Esta noche son los ganadores, cariño!".
I absolutely hateeee that E! is randomly announcing "lesser" Critics' Choice Award categories live on the red carpet, which is confusing every single winner because they think it's a bit— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 4, 2026
here's the team from The Secret Agent finding out they just won Best Foreign Language Film pic.twitter.com/fUjtXc9iQO
El contexto generó confusión entre asistentes y espectadores, pues los premios de esta naturaleza suelen ser presentados y celebrados en el evento central, con el ganador subiendo al podio para pronunciar su discurso. En cambio, el galardón internacional fue entregado de manera improvisada junto a entrevistas previas a la transmisión, un gesto que algunos interpretaron como una falta de respeto tanto al cine internacional como a quienes trabajaron en la película.
"¡Este debería ser un gran momento de la noche anunciado en el ESCENARIO PRINCIPAL! ¡Qué vergüenza haberle quitado a Kleber Mendonça Filho la oportunidad de pronunciar su discurso y recibir el aplauso que merecía!", escribió un usuario en X.
¿Quién es Kleber Mendonça Filho?
Kleber Mendonça Filho es uno de los cineastas brasileños más influyentes y reconocidos del cine contemporáneo, una figura clave del llamado nuevo cine latinoamericano que ha logrado posicionarse en los festivales internacionales más prestigiosos gracias a una filmografía marcada por la crítica social, la memoria histórica y una mirada profundamente política.
Nacido en Recife, Brasil, en 1968, Mendonça Filho se formó inicialmente como periodista y crítico de cine, oficio que ejerció durante años antes de dar el salto definitivo a la dirección cinematográfica.
Su experiencia como crítico moldeó una voz autoral sólida y reconocible. Antes de debutar en el largometraje, realizó varios cortometrajes que ya anticipaban sus temas recurrentes: las tensiones de clase, la violencia estructural, el poder, el miedo cotidiano y los fantasmas del pasado que habitan los espacios urbanos.
Su primer largometraje, “O Som ao Redor” (2012), fue celebrado internacionalmente por su retrato inquietante de la vida de clase media en Recife y lo colocó de inmediato en el radar del cine mundial.
El reconocimiento se consolidó con “Aquarius” (2016), protagonizada por Sonia Braga, una película que no solo fue aplaudida por la crítica, sino que también generó controversia política en Brasil por su postura crítica frente al contexto social y gubernamental del país. La cinta compitió en el Festival de Cannes y convirtió a Mendonça Filho en una voz incómoda y respetada dentro y fuera de Brasil.
En 2019, junto al director Juliano Dornelles, estrenó “Bacurau”, una de las películas latinoamericanas más influyentes de la última década. El filme ganó el Premio del Jurado en Cannes y se transformó en un fenómeno cultural por su mezcla de western, ciencia ficción y denuncia política, reforzando el prestigio internacional del director.
Además de su trabajo como cineasta, Kleber ha sido programador de festivales, curador y defensor del cine independiente, siempre con una postura firme en favor de la diversidad cultural y la soberanía creativa del cine fuera de Hollywood.