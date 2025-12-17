Lo que sabemos hasta ahora de Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar

Elenco y protagonistas

La película cuenta con un reparto internacional y en gran parte recurrente en el cine de Almodóvar. Protagonizada por Bárbara Lennie —que regresa a la filmografía del director tras La piel que habito—, también participan Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez, con apariciones de Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz.

Fotograma de la cinta Amarga Navidad de Pedro Almodóvar. (Cortesía El Deseo. )

Cuándo se estrena Amarga Navidad de Pedro Almodóvar

Amarga Navidad llegará a los cines el 20 de marzo de 2026 en España, distribuida por Warner Bros. Pictures y, posteriormente, disponible en exclusiva en Movistar Plus+.

¿Quién es Pedro Almodóvar?

Pedro Almodóvar es uno de los cineastas españoles más influyentes de las últimas décadas, reconocido por su estilo visual audaz y narrativas que exploran la identidad, el amor y la emoción humana. Ganador del León de Oro en el Festival de Venecia y varios premios Goya, su filmografía incluye clásicos como Todo sobre mi madre, Hable con ella, Volver y, más recientemente, La habitación de al lado, su primera película completamente en inglés.