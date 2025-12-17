Lo que sabemos hasta ahora de Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar regresa con Amarga Navidad, un drama tragicómico sobre duelo y ficción que combina locaciones en Madrid y Lanzarote, y un elenco estelar liderado por Bárbara Lennie. Estreno en cines en marzo de 2026.
Pedro Almodóvar vuelve a dar de qué hablar. Tras el éxito internacional de La habitación de al lado, el emblemático cineasta español dirige Amarga Navidad, un largometraje que explora el duelo, la identidad y la delgada línea entre la vida y el arte.
En este filme regresa a su registro en el drama y con algunas de sus actrices de culto.
¿De qué trata Amarga Navidad?
La historia sigue a Elsa, una directora de publicidad que intenta sobrellevar la muerte de su madre durante un largo puente de diciembre. Absorbida por su trabajo para esquivar el dolor, una crisis de pánico la obliga a detenerse. Decidida a recomponer su vida, Elsa viaja a Lanzarote con su amiga Patricia mientras su pareja Bonifacio queda en Madrid. Paralelamente, el film introduce a Raúl Durán, un director de cine cuya relación con la ficción se entrelaza con la de Elsa, planteando un diálogo entre la realidad y el arte que es marca del estilo de Almodóvar.
¿Dónde y cuándo se filmó?
El rodaje de Amarga Navidad se desarrolló entre junio y agosto de 2025, con escenarios clave en Madrid y en la isla canaria de Lanzarote.
Elenco y protagonistas
La película cuenta con un reparto internacional y en gran parte recurrente en el cine de Almodóvar. Protagonizada por Bárbara Lennie —que regresa a la filmografía del director tras La piel que habito—, también participan Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez, con apariciones de Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz.
Cuándo se estrena Amarga Navidad de Pedro Almodóvar
Amarga Navidad llegará a los cines el 20 de marzo de 2026 en España, distribuida por Warner Bros. Pictures y, posteriormente, disponible en exclusiva en Movistar Plus+.
¿Quién es Pedro Almodóvar?
Pedro Almodóvar es uno de los cineastas españoles más influyentes de las últimas décadas, reconocido por su estilo visual audaz y narrativas que exploran la identidad, el amor y la emoción humana. Ganador del León de Oro en el Festival de Venecia y varios premios Goya, su filmografía incluye clásicos como Todo sobre mi madre, Hable con ella, Volver y, más recientemente, La habitación de al lado, su primera película completamente en inglés.