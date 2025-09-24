Fernando Iglesias Mas, el modelo que ha sido la discreta pareja de Pedro Almodóvar durante más de 20 años

Pedro Almodóvar está festejando su cumpleaños número 76 y estamos seguros de que celebrará al lado de Fernando Iglesias Mas, un fotógrafo, modelo y exjugador de básquetbol, con quien ha mantenido una discreta relación desde hace más de 20 años.
¿Quién es Fernando Iglesias Mas, la pareja de Pedro Almodóvar?
Fernando Iglesias Mas es español y actualmente tiene 61 años. Formó parte de un equipo profesional de básquetbol gracias a su impresionante altura de 1.98 metros, aunque actualmente solo practica ese deporte como hobbie.
Trabaja como fotógrafo, arte que comenzó a estudiar a los 35 años hasta convertirlo en su profesión. También ha sido modelo para anuncios publicitarios por parte de la agencia española Mad Models.
Actualmente vive en Malasaña en Madrid junto a su madre, con quien mantiene una relación cercana. Tuvo una exposición artística en Espacio Garaje Lola donde trabajó con el pintor Marc Janus. Algunas de sus inspiraciones son Bansky, Helmut Newton y Richard Avedon.
El trabajo de Fernando Iglesias en películas de Pedro Almodóvar
Fernando Iglesias tenido cameos en películas de Pedro Almodóvar como La Piel que Habito, Hable con ella o La mala educación, donde ha interpretado papeles secundarios o extras. También se encargó de la fotografía del corto de Almodóvar La voz humana, protagonizado por Tilda Swinton y de la película Madres paralelas.
La relación de Pedro Almodóvar y Fernando Iglesias
Pedro Almodóvar y Fernando Iglesias cuando fueron presentados por amigos en común durante una fiesta en 2002 y desde ese momento sintieron una conexión y un año después iniciaron una relación.
La relación de Pedro y Fernando se ha caracterizado por mantenerla lejos del ojo público, evitan dar declaraciones de su amor en entrevistas, aunque se sabe que han superado crisis en su relación y que han tomado la decisión de vivir por separado a pesar de ambos vivir en Madrid.
El amor entre Pedro Almodóvar y Fernando Iglesias Mas es un ejemplo de cómo se puede mantener una relación fuera del ojo público y priorizando el espacio personal y las carreras profesionales de ambos, aunque eso no ha evitado que trabajen en los mismos proyectos y que compartan una historia de amor de más de 20 años.