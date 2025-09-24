Fernando Iglesias Mas, el modelo que ha sido la discreta pareja de Pedro Almodóvar durante más de 20 años

¿Quién es Fernando Iglesias Mas, la pareja de Pedro Almodóvar?

Fernando Iglesias Mas es español y actualmente tiene 61 años. Formó parte de un equipo profesional de básquetbol gracias a su impresionante altura de 1.98 metros, aunque actualmente solo practica ese deporte como hobbie.

Trabaja como fotógrafo, arte que comenzó a estudiar a los 35 años hasta convertirlo en su profesión. También ha sido modelo para anuncios publicitarios por parte de la agencia española Mad Models.

Actualmente vive en Malasaña en Madrid junto a su madre, con quien mantiene una relación cercana. Tuvo una exposición artística en Espacio Garaje Lola donde trabajó con el pintor Marc Janus. Algunas de sus inspiraciones son Bansky, Helmut Newton y Richard Avedon.

Pedro Almodóvar, Fernando Iglesias y Penélope Cruz. (Getty Images)

El trabajo de Fernando Iglesias en películas de Pedro Almodóvar

Fernando Iglesias tenido cameos en películas de Pedro Almodóvar como La Piel que Habito, Hable con ella o La mala educación, donde ha interpretado papeles secundarios o extras. También se encargó de la fotografía del corto de Almodóvar La voz humana, protagonizado por Tilda Swinton y de la película Madres paralelas.