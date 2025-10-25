Carmen Maura dice adiós a Pedro Almodóvar y hace su primer desnudo al cumplir 80 años: "Ahora todo me da igual"

"Me encanta la cámara", confiesa Carmen Maura, la originial 'chica Almodóvar'

"Es la única cosa que se me da súper bien", confiesa Carmen Maura sobre hacer cine en una entrevista con AFP, antes de una charla con la escritora española Rosa Montero en el Instituto Cervantes de París.

Carmen Maura la original chica Almodóvar hace su primer desnudo en cine a los 80 años (Gareth Cattermole/Getty Images for IMDb)

"Me encanta la cámara. Me chifla. La cámara y los que rodean a la cámara", insiste la actriz, ahora con el pelo rubio y grandes gafas de montura oscura. "Ella hace la mitad de trabajo", y especialmente las personas que la manejan, ese "grupito sagrado" al que siempre hace caso.

En Vieja loca, del argentino Martín Mauregui, Maura da vida a una madre senil que le hace pasar un mal momento al ex novio de su hija. Para su primer papel de terror, la intérprete asegura que se divirtió muchísimo: "Era como jugar a lo loco".

En su nueva colaboración con el español Álex de la Iglesia, en la película La cuidadora, encarna a una anciana que tras sufrir un accidente doméstico recibe los cuidados de una asistenta de apariencia angelical. "A Álex no le puedo decir que no, porque con él me lo paso genial", admite la actriz, que empezó a trabajar con el director en La comunidad (lanzada en el año 2000).