Sellan la paz en Bellas Artes, pero... ¿Por qué se pelearon Iñárritu y Arriaga?

Iñárritu-Arriaga: El reencuentro más esperado

La voz ya está entrecortada pero aún así Iñárritu se abalanzó ante la impostergable sorpresa: “Quiero que le demos un aplauso muy, muy grande a mi querido hermano, un aplauso gigante a mi hermano, al gran y talentoso escritor Guillermo Arriaga” .

Arriaga, visiblemente emocionado, respondió: “Aun en momentos de vidas profundas siempre hay la posibilidad de la reconciliación. Y creo que en un momento tan complicado en el mundo es bonito que este señor y yo estemos juntos de nuevo como lo que siempre fuimos: hermanos”.

El público de pie ovacionó el gesto, que cerró simbólicamente una herida de 20 años.

Iñárritu y Arriaba se abrazan en el escenario del Palacio de Bellas Artes. (Selene Alaide. )

¿Por qué se pelearon Iñárritu y Arriaga?

La relación entre ambos se fracturó tras el estreno de Babel en 2006. Según versiones de ambos artistas y de la prensa internacional, la disputa surgió por diferencias sobre la autoría y el crédito de sus películas.

Arriaga sostenía que debía reconocerse su papel central como guionista, mientras que Iñárritu defendía que el cine es una obra colectiva. La tensión escaló cuando Arriaga fue excluido de la alfombra roja de los Premios Oscar 2007, donde Babel fue nominada a Mejor Película.

En entrevistas posteriores, Arriaga comentó: “Yo escribí Amores Perros, 21 Grams y Babel. No son películas de un solo hombre. Y el cine se hace en colaboración.” Por años, ambos evitaron hablar del tema, hasta que este reencuentro selló finalmente la paz.

Todavíe en 2021 la rensilla se avivó cuando Iñárritu estrenó El Renacido y Arriaga ganó el prmeio Alfaguara de Novela y le contó al diario El País que la premisa de esa película era suya. "La idea, sí. Obviamente. No he visto la película, pero yo le he contado esa idea y mi obsesión por la misma, así que me robó mi mundo", respondió el autor,