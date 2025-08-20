Ariel 2025: Guillermo del Toro y Amores perros recibirán reconocimiento especial

La mañana en los Estudios Churubusco tenía un aire de celebración. Entre saludos, abrazos y cámaras, se llevó a cabo la reunión de nominados al Premio Ariel 2025, uno de los momentos más esperados en la antesala de la gran ceremonia. En medio de ese ambiente, el presidente de la AMACC, Armando Casas, tomó la palabra para compartir una noticia: este año se entregarán dos reconocimientos especiales al mérito cinematográfico.

El reconocimiento, que será la primera vez que se entregué, será otorgado al cineasta Guillermo del Toro por su “apoyo incondicional al cine mexicano y al filme Amores perros, de Alejandro González Iñárritu que cumple 25 años desde su estreno.

“Nos parecía fundamental reconocer a quienes no sólo representan lo mejor de nuestro cine, sino que lo han transformado. Guillermo del Toro es un embajador cultural de México en el mundo, y Amores perros marcó un antes y un después en nuestra cinematografía”, afirmó Casas frente a los nominados y medios reunidos.

