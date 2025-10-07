Alejandro González Iñárritu revive la esencia de Amores perros con “Sueño Perro”

De las latas olvidadas al arte contemporáneo

Junto a Karla Luna Cantú y Eugenio Valero, Iñárritu produjo esta instalación detonada por el hallazgo de 985 mil pies de película inédita lo llevó a emprender un proceso de exploración de siete años en el cuarto de edición de la mano de Conor O’Neil y con la consultoría de Luis Carballar quien fue el editor de la emblemática cinta del año 2000. El resultado es un ejercicio de reencuentro con el cine como materia viva, libre de narrativa o diálogo.

“El cine no es más que luz y tiempo congelado. Cuando vi ese material con una nueva mirada, liberado de la historia, me reveló algo hermoso. Es como revivir una célula dormida”, explicó el director.

En Sueño Perro, esas imágenes “renacen” como fragmentos autónomos, sin personajes ni estructura narrativa, permitiendo al espectador sentir más que entender. “El silencio de una imagen nos obliga a sentirla, no a racionalizarla”, añadió.

Vista de la exposición Sueño perro de Alejandro González Iñárritu. (Cortesía. )

El sonido del silencio urbano

El diseño sonoro fue un desafío central. Iñárritu trabajó junto a Martín Hernández, Nicolás Becker y Ken Yasumoto para crear una atmósfera auditiva basada en los sonidos urbanos de la Ciudad de México: ladridos, motores, ecos y murmullos.

Solo en algunos momentos aparece la música de Gustavo Santaolalla, de forma “abstracta y flotante”. “No podía ser el sonido original ni los diálogos. Queríamos que el material sonara como la ciudad, como un recuerdo que flota”, explicó.

En esta exposición también figuran en los créditos el ilustrador mexicano Edgar Clement como responsable del storyborad y Kenneth Graham y Alex Yesilirmak como loopers.