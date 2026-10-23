Kate Middleton confiesa que extraña mucho al príncipe George: Ya quiere que sean sus vacaciones

Durante una visita sorpresa a Café 98, una cafetería en Hoveton, Norfolk, la princesa de Gales compartió que espera con ansias las vacaciones escolares, especialmente porque su hijo mayor, el príncipe George, comenzó este otoño una nueva etapa lejos de casa.

“Mis hijos terminan las clases mañana y estoy deseando tenerlos en casa”, comentó Kate este jueves mientras platicaba con las personas que se encontraban en el local. También dijo que sus hijos esperan con muchas ansias el descanso y que sus padres, Carole y Michael Middleton, están igualmente contentos por la oportunidad de convivir con sus nietos.

La visita ocurrió después de que Kate acudiera a The Treehouse, un internado infantil de Ipswich, para conocer los planes de ampliación de sus instalaciones. La princesa es patrona de East Anglia’s Children’s Hospices, organización que apoya a niños y familias.

Kate extraña a George desde que comenzó sus estudios en Eton

El príncipe George, de 13 años, ingresó a Eton College en septiembre, el internado británico donde también estudió su padre, el príncipe William. Su llegada trajo un cambio importante en la dinámica familiar: mientras George vive parte del ciclo escolar en el colegio, sus hermanos menores, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, continúan sus estudios en Lambrook School.

Una mujer que se encontraba en Café 98 contó que Kate le dijo que extraña a George y la emoción que le da recibirlo de vuelta. De acuerdo con su testimonio, la princesa incluso comentó que quizá la familia aproveche las vacaciones para salir de viaje.

George tendrá un descanso de dos semanas a partir del 23 de octubre. Será la primera pausa escolar desde que comenzó su vida en el internado y una oportunidad para que los príncipes de Gales vuelvan a compartir tiempo con sus tres hijos.