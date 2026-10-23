Soltar a los hijos no es fácil y Kate Middleton lo sabe. En un reciente evento, la princesa confesó que está contando los días para volver a tener a sus tres hijos juntos en casa, pues el mayor, el príncipe George, entró hace un mes al internado Eton para seguir con sus estudios.
Kate Middleton confiesa que extraña mucho al príncipe George: Ya quiere que sean sus vacaciones
Durante una visita sorpresa a Café 98, una cafetería en Hoveton, Norfolk, la princesa de Gales compartió que espera con ansias las vacaciones escolares, especialmente porque su hijo mayor, el príncipe George, comenzó este otoño una nueva etapa lejos de casa.
“Mis hijos terminan las clases mañana y estoy deseando tenerlos en casa”, comentó Kate este jueves mientras platicaba con las personas que se encontraban en el local. También dijo que sus hijos esperan con muchas ansias el descanso y que sus padres, Carole y Michael Middleton, están igualmente contentos por la oportunidad de convivir con sus nietos.
La visita ocurrió después de que Kate acudiera a The Treehouse, un internado infantil de Ipswich, para conocer los planes de ampliación de sus instalaciones. La princesa es patrona de East Anglia’s Children’s Hospices, organización que apoya a niños y familias.
Kate extraña a George desde que comenzó sus estudios en Eton
El príncipe George, de 13 años, ingresó a Eton College en septiembre, el internado británico donde también estudió su padre, el príncipe William. Su llegada trajo un cambio importante en la dinámica familiar: mientras George vive parte del ciclo escolar en el colegio, sus hermanos menores, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, continúan sus estudios en Lambrook School.
Una mujer que se encontraba en Café 98 contó que Kate le dijo que extraña a George y la emoción que le da recibirlo de vuelta. De acuerdo con su testimonio, la princesa incluso comentó que quizá la familia aproveche las vacaciones para salir de viaje.
George tendrá un descanso de dos semanas a partir del 23 de octubre. Será la primera pausa escolar desde que comenzó su vida en el internado y una oportunidad para que los príncipes de Gales vuelvan a compartir tiempo con sus tres hijos.
El príncipe George comenzó el pasado 8 de septiembre una nueva etapa en su vida académica con su ingreso a Eton College, uno de los internados más reconocidos de Reino Unido. El hijo mayor de los príncipes de Gales, de 13 años, dejó atrás Lambrook School para continuar sus estudios en esta institución ubicada en Berkshire, al oeste de Londres.
Su llegada a Eton también representa un paso significativo dentro de la tradición educativa de la familia real británica. El príncipe William estudió en este colegio entre 1995 y 2000, mientras que el príncipe Harry fue alumno de la institución entre 1998 y 2003. George sigue así los pasos de su padre y su tío al incorporarse a una escuela que forma parte de la historia familiar.
Eton College es conocido por su formación académica, sus tradiciones y su sistema de internado. Para George, el ingreso supone adaptarse a una dinámica escolar distinta y comenzar una etapa que también forma parte de su preparación como futuro rey. Por ahora, el príncipe mantiene sus estudios lejos de la exposición pública habitual de sus actividades oficiales, mientras sus padres acompañan su crecimiento.