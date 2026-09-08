El príncipe George entra a Eton: así es el exclusivo colegio donde estudiará el futuro rey

¿Por qué William y Kate eligieron Eton?

Durante meses hubo especulación sobre el futuro colegio de George. La decisión finalmente se confirmó en junio de 2026, cuando el Palacio de Kensington anunció que el príncipe comenzaría sus estudios en Eton en septiembre.

La elección no fue completamente inesperada. William y Kate habían sido vistos visitando el colegio con George desde 2023, aunque durante ese tiempo también se habló de otras opciones educativas. Una de las ventajas más evidentes de Eton es su cercanía con la residencia familiar de los Wales en Windsor. El colegio se encuentra al otro lado del río Támesis, frente a Windsor Castle, por lo que George permanecerá relativamente cerca de su familia.

Además, existe una razón familiar evidente: William estudió ahí en 1995 y Harry entró en 1998. De hecho, William fue el primer futuro monarca británico en asistir a Eton. Ahora, tres décadas después, su hijo repite la historia.



El príncipe George inicia una nueva etapa escolar: Ingresó al Eton College, donde estudiaron su papá y su tío Harry. (Getty Images)

Aunque pertenecer a la familia real podría hacer pensar que George obtuvo automáticamente un lugar, ese no fue el caso. De acuerdo con información publicada por Vanity Fair, el príncipe tuvo que realizar el proceso de admisión de Eton y presentar el examen correspondiente. Una fuente cercana a la familia aseguró entonces que George no recibió un trato especial para conseguir su lugar.

La misma fuente señaló que William y Kate estaban muy satisfechos con la decisión y que George estaba especialmente emocionado por comenzar esta nueva etapa, pues Eton tiene un proceso de selección altamente competitivo y, para algunos de sus programas académicos, contempla evaluaciones, entrevistas y pruebas específicas.

La escuela a la que entró el príncipe George

Eton College fue fundado en 1440 por el rey Enrique VI y está ubicado en la localidad de Eton, en Berkshire, prácticamente frente a Windsor Castle.

A lo largo de sus casi seis siglos de existencia, la institución ha formado a algunas de las figuras más importantes de la vida pública británica. Entre sus exalumnos están 20 primeros ministros del Reino Unido, además de escritores, científicos, actores y miembros de la familia real. Algunos de ellos son David Cameron, Boris Johnson, George Orwell, Ian Fleming, Tom Hiddleston, Hugh Laurie y Eddie Redmayne.

El colegio actualmente tiene alrededor de 1,350 alumnos distribuidos en 25 casas de internado. Los estudiantes ingresan alrededor de los 13 años y permanecen hasta los 18.

¿Cómo será la vida de George?

Eton no funciona como una escuela común. Es un internado masculino y George vivirá dentro del campus durante el periodo escolar. El colegio cuenta con 25 casas de alojamiento y cada alumno tiene su propia habitación. Los estudiantes siguen una rutina académica exigente y tienen otras actividades deportivas, culturales y extracurriculares.

George llega además con algunos compañeros de Lambrook School, donde estudió durante los últimos cuatro años junto a sus hermanos menores, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Su entrada a Eton significa, por lo tanto, el final de una etapa que los tres hermanos compartieron. Charlotte, de 11 años, y Louis, de ocho, permanecen en Lambrook. Charlotte, además, no podría seguir a su hermano mayor a Eton porque la institución continúa siendo exclusivamente masculina.

Una de las características más famosas de Eton es su uniforme tradicional. Los alumnos llevan ropa formal y la institución conserva costumbres que se remontan a siglos atrás. Incluso los profesores tienen un nombre particular: los estudiantes suelen llamarlos “beaks”.

El colegio también cuenta con tradiciones deportivas propias, como el llamado Eton Wall Game, un partido que se juega junto al muro histórico del colegio y que forma parte de la identidad de la institución.

La arquitectura también es parte de la experiencia. El campus incluye edificios históricos, la capilla de Eton y espacios que han formado parte de la vida escolar durante generaciones.

¿Cuánto cuesta estudiar en Eton?

Las colegiaturas anuales de Eton rondan las 65 mil libras esterlinas (aproximadamente a 1.5 millones de pesos) e incluyen alojamiento y la educación.