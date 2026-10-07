Sin reconciliación a la vista: Harry y Meghan no buscan disculparse con William y Kate, aseguran

¿Qué dijeron Harry y Meghan a Oprah Winfrey sobre Archie?

La entrevista en cuestión de los Sussex con Oprah Winfrey se grabó en California y fue transmitida por CBS el 7 de marzo de 2021 en Estados Unidos. En Reino Unido, ITV emitió el programa el 8 de marzo.

Durante la conversación, Meghan habló de las discusiones que, según relató, ocurrieron cuando estaba embarazada de Archie, nacido el 6 de mayo de 2019.

Entre ellas estaban la decisión de que el niño no recibiera entonces el título de príncipe y la ausencia de seguridad oficial, así como la expectativa por su tono de piel. “Había preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura podría ser su piel cuando naciera”, señaló.

Harry y Meghan con Oprah (©GettyImages 1231537162)

La acusación provocó una de las mayores controversias de la entrevista porque Meghan no identificó a la persona que, según explicó, había participado en esas conversaciones.

Cuando Oprah insistió en saber quién había planteado el asunto, ella respondió que revelarlo podría resultar perjudicial para esa persona. Harry hizo frente con su esposa y dijo: “Esa conversación nunca la voy a compartir”.

El príncipe explicó que aquella conversación ocurrió al principio de su relación con Meghan y que en ese momento le resultó incómoda y lo dejó sorprendido.

Al día siguiente de la transmisión, Oprah aclaró que Harry le había confirmado que la persona o personas involucradas no eran la reina Isabel II ni el príncipe Felipe.

La conductora explicó que Harry no le reveló la identidad y que únicamente quiso asegurarse de que quedara claro que sus abuelos no habían participado en esas conversaciones.

Hasta la fecha, la identidad de esa persona nunca fue confirmada por Harry ni por Meghan.

