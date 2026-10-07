Sin reconciliación a la vista: Harry y Meghan no buscan disculparse con William y Kate, aseguran
Una fuente cercana a los duques de Sussex calificó de “tonterías” la versión de que Harry y Meghan planean disculparse con William y Kate por sus declaraciones en la entrevista con Oprah Winfrey de 2021.
Una fuente cercana al príncipe HarryyMeghan Markle negó que los duques de Sussex estén preparando una disculpa para William y Kate, príncipes de Gales, por las declaraciones que hicieron durante su entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021.
La aclaración la dio a conocer People este 7 de octubre, un día después de que el diario británico Express asegurara que Harry y Meghan contemplaban ofrecer disculpas por algunos de los señalamientos realizados durante aquella conversación.
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Harry y Meghan no buscan disculparse con William y Kate
La versión (que de esta forma desmiente el círculo cercano a los Sussex) señalaba específicamente las declaraciones de Meghan sobre las conversaciones que, según dijo en aquella entrevista, ocurrieron dentro de la Familia Real británica durante su embarazo de Archie y que estuvieron relacionadas con el color de piel que tendría el niño.
El desmentido llega semanas después del regreso de Harry y Meghan al Reino Unido, donde se instalaron con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, después de más de seis años de vivir en California.
Y es que la mudanza al país natal de Harry reactivó las especulaciones sobre una posible reparación de la relación entre Harry y su hermano mayor, quienes están distanciados desde el llamado “Megxit” en 2020.
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Así surgió la versión de una posible disculpa de los Sussex hacia los príncipes de Gales
El reporte puso especial atención en las declaraciones de Meghan sobre Archie. De acuerdo con esa versión, una fuente habría señalado que la pareja lamentaba haber concedido la entrevista a Oprah y que la duquesa de Sussex consideraba especialmente problemática su revelación sobre las conversaciones relacionadas con el tono de piel de su hijo.
Sin embargo, no existe una confirmación pública de Harry o Meghan que respalde la supuesta disculpa y, por el contrario, se dio la negación de esa versión atribuida a una persona de su entorno.
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¿Qué dijeron Harry y Meghan a Oprah Winfrey sobre Archie?
La entrevista en cuestión de los Sussex con Oprah Winfrey se grabó en California y fue transmitida por CBS el 7 de marzo de 2021 en Estados Unidos. En Reino Unido, ITV emitió el programa el 8 de marzo.
Durante la conversación, Meghan habló de las discusiones que, según relató, ocurrieron cuando estaba embarazada de Archie, nacido el 6 de mayo de 2019.
Entre ellas estaban la decisión de que el niño no recibiera entonces el título de príncipe y la ausencia de seguridad oficial, así como la expectativa por su tono de piel. “Había preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura podría ser su piel cuando naciera”, señaló.
La acusación provocó una de las mayores controversias de la entrevista porque Meghan no identificó a la persona que, según explicó, había participado en esas conversaciones.
Cuando Oprah insistió en saber quién había planteado el asunto, ella respondió que revelarlo podría resultar perjudicial para esa persona. Harry hizo frente con su esposa y dijo: “Esa conversación nunca la voy a compartir”.
El príncipe explicó que aquella conversación ocurrió al principio de su relación con Meghan y que en ese momento le resultó incómoda y lo dejó sorprendido.
Al día siguiente de la transmisión, Oprah aclaró que Harry le había confirmado que la persona o personas involucradas no eran la reina Isabel II ni el príncipe Felipe.
La conductora explicó que Harry no le reveló la identidad y que únicamente quiso asegurarse de que quedara claro que sus abuelos no habían participado en esas conversaciones.
Hasta la fecha, la identidad de esa persona nunca fue confirmada por Harry ni por Meghan.
Meghan vs. Kate: la polémica por los vestidos de las damas de honor
La entrevista de 2021 incluyó otro episodio que involucró directamente a Kate Middleton.
Antes de la boda de Harry y Meghan, celebrada el 19 de mayo de 2018 en la capilla de San George, en Windsor, circularon versiones de que Meghan había hecho llorar a Kate durante los preparativos de los vestidos de las damas de honor.
Meghan sostuvo ante Oprah que ocurrió lo contrario. Según su relato, unos días antes de la boda Kate estaba molesta por un asunto relacionado con los vestidos de las niñas y fue Meghan quien terminó llorando.
Meghan no quiso revelar los detalles porque, dijo, Kate se había disculpado y ella la había perdonado. “Ella se disculpó y yo la perdoné”.
También dijo que lo más difícil había sido que se le atribuyera públicamente una situación que, según su versión, ella no había provocado.
Harry describió a William como su hermano, pero habló de caminos distintos
La relación entre los príncipes William y Harry también fue abordada durante la entrevista con Oprah. Harry dijo que amaba a William y reconoció que ambos habían atravesado experiencias compartidas, incluida la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997.
“Amo muchísimo a William. Es mi hermano. Hemos pasado por un infierno juntos… (pero) estamos en caminos diferentes”, señaló entonces.
Harry también dijo que la relación estaba “distanciada” y que esperaba que el tiempo ayudara a sanar las diferencias.
Cuatro años después, en mayo de 2025, el propio Harry fue aún más claro al hablar de una eventual reconciliación. En una entrevista con la BBC, afirmó que le gustaría recuperar la relación con su familia y dijo que “le encantaría una reconciliación”, misma que no se ha dado.