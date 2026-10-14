Isabel II tenía razón: los motivos por los que la reina siempre vio con buenos ojos a Carole, la mamá de Kate Middleton

Ailsa Anderson, antigua secretaria de prensa de Isabel II, explicó a la revista HELLO! que la reina reconoció el respaldo que los Middleton ofrecían a William y la manera en que lo recibieron en su familia, según explicó People, razones por las cuales la soberana apreciaba a los papás de su nieta política, a quienes incorporó en distintos momentos de la agenda privada de la Familia Real.

Isabel II valoraba la estabilidad familiar de los Middleton

“La reina siempre quiso que sus hijos y nietos fueran felices", explicó Anderson al hablar de la relación de Isabel II con los padres de Kate.

La monarca reconocía que Carole y Michael ofrecían a William un entorno familiar cercano, en el que podía encontrar apoyo más allá de las obligaciones de la Corona.



Carole Middleton en Royal Ascot con William (Victoria Jones/Shutterstock/Victoria Jones/Shutterstock)

La experiencia personal de la soberana también habría influido en esa percepción. Tres de sus cuatro hijos se divorciaron (Carlos, Andrés y Ana), por lo que valoraba la posibilidad de que su nieto y futuro rey de Inglaterra se integrara a una familia que había permanecido unida frente a las dificultades.

Anderson señaló que Isabel II identificó las cualidades que los Middleton aportaban tanto a Kate como a William.

Para la reina, el origen social de la familia (construyeron un negocio de venta de artículos para fiesta) no representaba un obstáculo, lo importante era el respaldo que podía ofrecer a la pareja.



Los Middleton en el funeral de la reina Isabel II (Leon Neal/Pool/Shutterstock/Leon Neal/Pool/Shutterstock)

Desde que Kate comenzó su relación con William, sus padres participaron en reuniones familiares en Balmoral, la residencia escocesa de la Corona, y Sandringham, en Inglaterra. Su presencia en esos espacios mostró que su integración no se limitaba a las ceremonias oficiales, sino que Isabel II les había abierto las puertas de su hogar.