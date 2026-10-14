Isabel II tenía razón: los motivos por los que la reina siempre vio con buenos ojos a Carole, la mamá de Kate Middleton

La reina Isabel II encontró en Carole y Michael Middleton algo que consideraba fundamental para el futuro de su nieto, el príncipe William; una familia unida, estable y dispuesta a apoyarlo.
La cercanía de la fallecida reina con los papás de Kate Middleton con los ahora príncipes de Gales no fue únicamente una consecuencia de su matrimonio en 2011; también respondió a la buena impresión que causaron en la monarca, según recientes revelaciones.
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Ailsa Anderson, antigua secretaria de prensa de Isabel II, explicó a la revista HELLO! que la reina reconoció el respaldo que los Middleton ofrecían a William y la manera en que lo recibieron en su familia, según explicó People, razones por las cuales la soberana apreciaba a los papás de su nieta política, a quienes incorporó en distintos momentos de la agenda privada de la Familia Real.
Isabel II valoraba la estabilidad familiar de los Middleton
“La reina siempre quiso que sus hijos y nietos fueran felices", explicó Anderson al hablar de la relación de Isabel II con los padres de Kate.
La monarca reconocía que Carole y Michael ofrecían a William un entorno familiar cercano, en el que podía encontrar apoyo más allá de las obligaciones de la Corona.
La experiencia personal de la soberana también habría influido en esa percepción. Tres de sus cuatro hijos se divorciaron (Carlos, Andrés y Ana), por lo que valoraba la posibilidad de que su nieto y futuro rey de Inglaterra se integrara a una familia que había permanecido unida frente a las dificultades.
Anderson señaló que Isabel II identificó las cualidades que los Middleton aportaban tanto a Kate como a William.
Para la reina, el origen social de la familia (construyeron un negocio de venta de artículos para fiesta) no representaba un obstáculo, lo importante era el respaldo que podía ofrecer a la pareja.
Desde que Kate comenzó su relación con William, sus padres participaron en reuniones familiares en Balmoral, la residencia escocesa de la Corona, y Sandringham, en Inglaterra. Su presencia en esos espacios mostró que su integración no se limitaba a las ceremonias oficiales, sino que Isabel II les había abierto las puertas de su hogar.
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La vez que Isabel II fue chofer de Carole Middleton
Una de las imágenes más reveladoras de la relación entre la fallecida reina y la mamá de Kate Middleton se tomó en septiembre de 2016, en Balmoral.
En aquella ocasión, Isabel II fue fotografiada al volante de su camioneta con Carole Middleton como pasajera, después de una jornada en la residencia real escocesa.
La escena llamó la atención porque la soberana, conocida por conducir personalmente sus coches dentro de sus propiedades, llevaba a la mamá de la entonces futura princesa de Gales.
Aquel momento reflejaba la familiaridad que los Middleton habían alcanzado dentro del entorno privado de los Windsor.
El historiador Robert Lacey, asesor de la serie The Crown, interpretó entonces la fotografía como una señal de aprobación de la reina. A su juicio, la imagen mostraba a la monarquía británica abriendo las puertas de su círculo más cercano a una familia de origen no aristocrático.
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Carole Middleton fue un apoyo clave durante el cáncer de Kate
La importancia de Carole para los príncipes de Gales quedó especialmente clara en 2024, cuando Kate anunció que recibía tratamiento contra el cáncer.
Su intervención permitió que la princesa se concentrara en su salud y en su recuperación, mientras sus hijos mantenían la cercanía y los cuidados de su abuela.
La ayuda también alivió parte de las responsabilidades familiares de William durante la que sin duda ha sido la etapa más difícil en los últimos años.
La experta en realeza Ingrid Seward destacó la fortaleza de Carole y su capacidad para permanecer en segundo plano cuando la familia lo necesita.
Esa disposición resulta coherente con la cualidad que Isabel II apreciaba en los Middleton, al demostrar su compromiso familiar sin necesidad de ocupar un lugar oficial dentro de la institución.
El apoyo de Carole no comenzó con el diagnóstico de su hija. Su presencia en la vida de Kate y William se había consolidado durante años, y la crisis de salud hizo más visible la importancia de esa red familiar.