Drama sin fin: mientras el príncipe Harry quiere reconciliarse, aseguran que al príncipe William no le interesa el tema

El príncipe William no quiere reconciliarse con Harry, aseguran

El príncipe William no contempla reparar su relación con el príncipe Harry, pese a las recientes declaraciones de su hermano sobre su deseo de reconciliarse.

Fuentes cercanas al heredero al trono británico aseguraron a Daily Mirror que continúa profundamente herido por las revelaciones que hizo el duque de Sussex después del llamado "Megxit".

“No existe un escenario en este momento en el que el príncipe de Gales pueda imaginar reparar la relación con su hermano”, afirmó una fuente citada por el diario británico.

Fuentes aseguran que al príncipe William no le interesa reconciliarse con su hermano (Getty Images)

La misma persona sostuvo que William sigue dolido por las numerosas declaraciones que Harry hizo sobre él y otros integrantes de la Familia Real.

De acuerdo con esa versión, el príncipe de Gales y Catherine, princesa de Gales, mantienen la atención en sus responsabilidades institucionales y en sus hijos.

La fuente también señaló que el rey Carlos III y la reina Camila están concentrados en sus compromisos oficiales, entre ellos la visita de Estado que ocupa a la monarquía esta semana.

El distanciamiento de Harry y William, una historia sin fin

El distanciamiento entre los hijos del rey Carlos III se profundizó tras la salida de Harry y Meghan Markle de sus funciones oficiales en 2020, las entrevistas que concedieron posteriormente y la publicación de las memorias Spare: En la sombra, en enero de 2023.

En el libro, Harry relató una discusión con William que, según su versión, terminó en una agresión física.

Desde entonces, ambos mantienen una relación distante y no se les vio interactuar públicamente desde la coronación de Carlos III, en mayo de 2023.

Las revelaciones familiares hechas por Harry hicieron que William se distanciara (WPA Pool/Getty Images)

El regreso de los Sussex a Reino Unido en agosto abrió la posibilidad de nuevos encuentros familiares, pero hasta ahora no se ha confirmado que hayan ocurrido.