Kate Middleton y la princesa Charlotte protagonizaron una salida poco habitual que no pasó inadvertida para los londinenses. La princesa de Gales y su hija, de 11 años, viajaron en el metro de la capital británica y compartieron un trayecto con otros pasajeros, en una escena que permitió verlas fuera de sus compromisos oficiales.
Kate Middleton y la princesa Charlotte sorprenden al viajar juntas en el metro de Londres
Kate Middleton y la princesa Charlotte sorprenden al viajar juntas en el metro de Londres
La salida ocurrió el sábado pasado, cuando ambas abordaron la Elizabeth Line, una de las principales líneas ferroviarias de Londres. De acuerdo con People, Kate y Charlotte viajaron acompañadas por personal de seguridad que procuró pasar desapercibido y descendieron en la estación Tottenham Court Road, cerca de las zonas comerciales y culturales del centro de la ciudad.
Aunque no se ha revelado cuál era su destino, la presencia de madre e hija llamó la atención de quienes compartieron el vagón con ellas. Según un testigo, ambas se mostraron relajadas, sonrieron y conversaron brevemente con otros pasajeros.
One d list mattress actress is been driven around in a 3 police car convo while Princess Charlotte and the Princess of Wales take the tube https://t.co/he2p9nmY2r— Paula Matanovich © (@paulamatanovich) October 11, 2026
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la cercanía entre Kate y su hija durante el trayecto. Según el testimonio, la princesa de Gales tomó de la mano a Charlotte al bajar del tren, mientras el equipo de seguridad las acompañaba discretamente.
El mismo testigo contó que la joven princesa parecía maravillada por la experiencia. De acuerdo con el relato, ambas conversaron con las personas que tenían enfrente y se mostraron cómodas durante el recorrido.
Para Charlotte, esta habría sido su primera experiencia en el transporte público londinense, según los reportes de la prensa británica. Aunque suele acompañar a sus padres en actos oficiales y eventos deportivos, las apariciones de este tipo, lejos de los protocolos de la monarquía, son poco frecuentes.
Las salidas de Kate Middleton y Charlotte juntas
El trayecto también tuvo un detalle simbólico: la Elizabeth Line lleva el nombre de la reina Isabel II, bisabuela de Charlotte. La fallecida monarca inauguró oficialmente esta línea ferroviaria en mayo de 2022, durante las celebraciones de su Jubileo de Platino, pocos meses antes de morir.
Kate ya conocía la ruta. En mayo de 2023, ella y el príncipe William viajaron juntos en la Elizabeth Line antes de la coronación del rey Carlos III. En aquella ocasión, la pareja se dirigió al pub Dog and Duck, en Soho, para reunirse con trabajadores y comerciantes que se preparaban para las celebraciones.
Madre e hija también han compartido otros momentos fuera de los actos oficiales. En 2018, Kate llevó a Charlotte, entonces pequeña, a una función de ensayo de El cascanueces en la Royal Opera House de Londres. En mayo de 2023 volvieron al recinto para disfrutar de una representación de Cenicienta junto a un grupo de amigas de la princesa.
Charlotte, quien cumplió 11 años en mayo pasado, ha acompañado a sus padres en distintas citas deportivas y ceremonias de la familia real. También es conocida por su interés en el ballet, el tenis y el hockey.
La reciente salida en metro ofreció una nueva imagen de la relación entre Kate y Charlotte: un momento cotidiano entre madre e hija que contrasta con la agenda pública y los protocolos que suelen acompañar a la familia real británica.