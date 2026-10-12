Kate Middleton y la princesa Charlotte sorprenden al viajar juntas en el metro de Londres

La salida ocurrió el sábado pasado, cuando ambas abordaron la Elizabeth Line, una de las principales líneas ferroviarias de Londres. De acuerdo con People, Kate y Charlotte viajaron acompañadas por personal de seguridad que procuró pasar desapercibido y descendieron en la estación Tottenham Court Road, cerca de las zonas comerciales y culturales del centro de la ciudad.

Aunque no se ha revelado cuál era su destino, la presencia de madre e hija llamó la atención de quienes compartieron el vagón con ellas. Según un testigo, ambas se mostraron relajadas, sonrieron y conversaron brevemente con otros pasajeros.



One d list mattress actress is been driven around in a 3 police car convo while Princess Charlotte and the Princess of Wales take the tube https://t.co/he2p9nmY2r — Paula Matanovich © (@paulamatanovich) October 11, 2026

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la cercanía entre Kate y su hija durante el trayecto. Según el testimonio, la princesa de Gales tomó de la mano a Charlotte al bajar del tren, mientras el equipo de seguridad las acompañaba discretamente.

El mismo testigo contó que la joven princesa parecía maravillada por la experiencia. De acuerdo con el relato, ambas conversaron con las personas que tenían enfrente y se mostraron cómodas durante el recorrido.

Para Charlotte, esta habría sido su primera experiencia en el transporte público londinense, según los reportes de la prensa británica. Aunque suele acompañar a sus padres en actos oficiales y eventos deportivos, las apariciones de este tipo, lejos de los protocolos de la monarquía, son poco frecuentes.

