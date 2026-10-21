El príncipe Harry revela la culpa que arrastró por años por su última conversación con su mamá, Diana

Harry revela la culpa que arrastró por años por su última conversación con su mamá, Diana

En la entrevista, grabada a finales de septiembre en Nueva York y publicada este martes, Harry afirma que se siente "optimista" después de que él, su esposa, Meghan, y sus dos hijos regresarán al Reino Unido en agosto, tras seis años viviendo en el extranjero.

"Hay algunas batallas que se han librado, pero espero que todos podamos pasar página", declara a la revista.

"Con todo lo que está pasando en el mundo, hay aspectos del pasado que estoy seguro de que todos nosotros —yo, mi familia y parte de la prensa británica— querríamos dejar atrás y trabajar por el bien común", añade.



'Lady Di'. (Getty Images)

Harry y Meghan regresaron al Reino Unido después de renunciar a sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020, una decisión que provocó una profunda ruptura con su familia.

Tras su regreso, el matrimonio matriculó a sus hijos, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, en un colegio británico que, según informaciones, está situado en la zona rural de los Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra, cerca de la residencia que habrían elegido para vivir.

Enrique señala que la familia decidió regresar por las "oportunidades" que ofrece el país y añade que dar a sus hijos la posibilidad de conocer el sistema educativo británico "significaba" mucho para él.

El príncipe también explica que quería "volver a estar más cerca" de su familia y "regresar al Reino Unido durante más tiempo que unos pocos días o una semana de vez en cuando".

