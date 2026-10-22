Thomas Markle, papá de Meghan Markle, es investigado por pornografía infantil en Filipinas

De acuerdo con People, el hallazgo ocurrió entre pertenencias que incluían cajas con fotografías, videos y otros objetos personales.

Thomas Jr. declaró que encontró cuatro cajas grandes con cientos o incluso miles de imágenes de contenido sexual que involucrarían a menores de edad.

También afirmó que localizó videos en un teléfono celular antiguo y fotografías que, según su versión, podrían corresponder a la antigua residencia de su papá en Rosarito, Baja California.



Thomas Markle (ITV/Shutterstock/ITV/Shutterstock)

Sin embargo, tanto las versiones del medio hermano de Meghan, el origen del material y las circunstancias de su presunta posesión siguen sujetos a investigación.

El FBI podría abrir una investigación contra el papá de Meghan Markle

Luego de que Thomas Markle Jr. informara sobre el presunto hallazgo a las autoridades filipinas, también habría presentado un reporte ante el FBI.

El reporte habría sido presentado el 10 de julio pasado y, de acuerdo con el diario británico The Sun, el FBI confirmó que recibió la declaración de Thomas Jr. y podría iniciar una investigación.

Una fuente citada por el medio aseguró que un agente federal solicitó los datos de contacto de los investigadores filipinos.

Por su parte, el Consejo Interinstitucional contra la Trata de Personas de Filipinas habría designado un equipo especializado para atender el caso, con participación de la unidad de protección de mujeres y menores, según dio a conocer el diario.