Thomas Markle, de 82 años, padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, es investigado por pornografía infantil después de que propio su hijo, Thomas Markle Jr., de 60, asegurara que encontró material ilegal en una casa de la familia, ubicada en Cebú, Filipinas.
Thomas Markle, papá de Meghan Markle, es investigado por pornografía infantil en Filipinas
De acuerdo con People, el hallazgo ocurrió entre pertenencias que incluían cajas con fotografías, videos y otros objetos personales.
Thomas Jr. declaró que encontró cuatro cajas grandes con cientos o incluso miles de imágenes de contenido sexual que involucrarían a menores de edad.
También afirmó que localizó videos en un teléfono celular antiguo y fotografías que, según su versión, podrían corresponder a la antigua residencia de su papá en Rosarito, Baja California.
Sin embargo, tanto las versiones del medio hermano de Meghan, el origen del material y las circunstancias de su presunta posesión siguen sujetos a investigación.
El FBI podría abrir una investigación contra el papá de Meghan Markle
Luego de que Thomas Markle Jr. informara sobre el presunto hallazgo a las autoridades filipinas, también habría presentado un reporte ante el FBI.
El reporte habría sido presentado el 10 de julio pasado y, de acuerdo con el diario británico The Sun, el FBI confirmó que recibió la declaración de Thomas Jr. y podría iniciar una investigación.
Una fuente citada por el medio aseguró que un agente federal solicitó los datos de contacto de los investigadores filipinos.
Por su parte, el Consejo Interinstitucional contra la Trata de Personas de Filipinas habría designado un equipo especializado para atender el caso, con participación de la unidad de protección de mujeres y menores, según dio a conocer el diario.
Thomas Markle Jr. señala a su padre por pornografía infantil pero su hija Samantha Markle lo defiende
La denuncia también provocó una ruptura entre Thomas Markle y su hijo. En declaraciones a The Sun, Thomas Jr. explicó que decidió informar a las autoridades después de encontrar el material y aseguró que no volvería a tener contacto con su padre, salvo que tuviera que declarar como testigo.
El hijo de Thomas Markle y medio hermano de la duquesa de Sussex afirmó que durante años se encargó de apoyarlo y cuidarlo, especialmente ante sus problemas de salud. La decisión de denunciarlo, según explicó, puso fin a esa relación de asistencia.
Sin embargo, el caso también abrió una disputa familiar. De acuerdo con Page Six, Samantha Markle, media hermana de Meghan y hermana de Thomas Jr., salió en defensa de su padre y acusó a su hermano de inventar las imputaciones por motivos económicos y resentimiento.
Samantha sostuvo que el material podría haber sido manipulado y cuestionó las circunstancias en las que su hermano encontró los archivos.
Meghan Markle está distanciada de su padre desde 2018 por esta razón
La relación de Meghan Markle y Thomas Markle se deterioró en los meses previos a la boda de la duquesa de Sussex con el príncipe Harry, celebrada el 19 de mayo de 2018.
Thomas, entonces de 73 años, tenía previsto acompañar a su hija al altar, pero quedó envuelto en una polémica por fotografías preparadas para los paparazzi.
Las imágenes lo mostraban mientras se preparaba para la boda y fueron publicadas por medios británicos. La polémica incluyó señalamientos sobre un posible acuerdo económico para producir dichas fotografías.
Meghan y Harry hablaron con él sobre el asunto, según relataron después en su documental de Netflix, Harry y Meghan.
La duquesa explicó que le preguntó a su padre si había aceptado dinero para montar las imágenes. Thomas negó inicialmente esas versiones, pero la situación terminó por fracturar su confianza en él.
Al final, Thomas Markle no asistió a la ceremonia, ya que alegó problemas de salud y una operación, mientras que el entonces príncipe Carlos acompañó a Meghan durante parte de su recorrido hacia el altar.
La ruptura se profundizó después de que Thomas concediera entrevistas a distintos medios sobre su hija y su relación con la Familia Real británica.
En 2019, además, una carta privada que Meghan le había enviado apareció publicada en el Mail on Sunday. La duquesa emprendió acciones legales contra el periódico por la difusión de la correspondencia.
En la entrevista que Meghan y Harry concedieron a Oprah Winfrey en marzo de 2021, la duquesa habló del dolor que le provocó la pérdida de la relación con su padre. Desde entonces, ambos han permanecido distanciados.
Meghan Markle intentó contactar a su padre tras su amputación
En diciembre de 2025, Thomas Markle enfrentó una emergencia médica en Filipinas al sufrir una complicación vascular que obligó a los médicos a amputarle la pierna izquierda.
El 10 de diciembre de ese año, un portavoz de Meghan confirmó a los medios que la duquesa de Sussex había logrado hacerle llegar una carta a su padre mientras permanecía hospitalizado.
La comunicación ocurrió después de varios intentos para localizarlo y establecer contacto privado, según explicó el representante a Sky News.