Cambio de planes: el príncipe Harry viajará solo a Reino Unido; el rey Carlos III no podrá ver a sus nietos

Carlos III no verá a sus nietos durante la visita del príncipe Harry a Londres

La visita a Londres del duque de Sussex forma parte de los preparativos para los Invictus Games Birmingham 2027, competencia fundada por Harry en 2014 para militares y veteranos heridos o enfermos.

El príncipe Harry cambia de planes y viajará solo a Reino Unido; Meghan y sus hijos no lo acompañarán

Como parte de su agenda, el hijo menor de Carlos III tiene previsto participar en actividades relacionadas con la organización del evento y sostener reuniones con autoridades y representantes del comité organizador.

La intención inicial era que Harry viajara acompañado por Meghan, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Incluso se contemplaba que la familia se hospedara en una residencia de la familia real como invitados del rey Carlos III, en lo que habría representado el regreso de los niños a Reino Unido después de cuatro años.

Aseguraban que el rey Carlos III estaba ilusionado con ver a sus nietos Archie y Lilibet (Getty Images)

Sin embargo, ese escenario cambió. Según AFP, Meghan permanecerá fuera del país junto con sus hijos, mientras que el resto de la agenda internacional del duque de Sussex continúa en revisión.