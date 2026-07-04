Cambio de planes: el príncipe Harry viajará solo a Reino Unido; el rey Carlos III no podrá ver a sus nietos
El príncipe Harry viajará solo a Reino Unido para cumplir con su agenda de los Invictus Games 2027. Meghan Markle, Archie y Lilibet ya no lo acompañarán, pese a que originalmente se planeó una visita familiar.
El príncipe Harry viajará la próxima semana a Reino Unido sin Meghan Markle ni sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, pese a que originalmente se esperaba que la visita marcara el primer viaje de toda la familia al país desde 2022.
Una fuente cercana al duque de Sussex confirmó el cambio de planes a la agencia AFP, sin explicar los motivos de la decisión.
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Carlos III no verá a sus nietos durante la visita del príncipe Harry a Londres
La visita a Londres del duque de Sussex forma parte de los preparativos para los Invictus Games Birmingham 2027, competencia fundada por Harry en 2014 para militares y veteranos heridos o enfermos.
Como parte de su agenda, el hijo menor de Carlos III tiene previsto participar en actividades relacionadas con la organización del evento y sostener reuniones con autoridades y representantes del comité organizador.
La intención inicial era que Harry viajara acompañado por Meghan, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Incluso se contemplaba que la familia se hospedara en una residencia de la familia real como invitados del rey Carlos III, en lo que habría representado el regreso de los niños a Reino Unido después de cuatro años.
Sin embargo, ese escenario cambió. Según AFP, Meghan permanecerá fuera del país junto con sus hijos, mientras que el resto de la agenda internacional del duque de Sussex continúa en revisión.
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La seguridad de los Sussex, un tema que alimenta el distanciamiento con la Familia Real
El tema de la seguridad de los Sussex vuelve a marcar la agenda en la visita de Harry a su país. El año pasado, el duque de Sussex perdió el recurso legal con el que buscaba recuperar la protección policial financiada por el Estado británico cuando se encontrara en Reino Unido.
Tras el fallo, declaró en una entrevista con la BBC que no consideraba seguro llevar a su familia al país bajo las condiciones actuales.
El diario The Sun informó que Harry y Meghan tenían previsto realizar juntos una visita a un hospital de Londres, aunque finalmente el príncipe acudirá solo. El tabloide atribuyó el cambio a cuestiones de seguridad, una versión que no ha sido confirmada oficialmente; asimismo, aseguró que la familia completa se encuentra actualmente en Europa, sin especificar en qué país.
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Harry y Meghan vs. la Familia Real, un drama sin fin
Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a sus funciones como miembros activos de la Familia Real británica en 2020 y se establecieron en California, sus visitas a Reino Unido han sido esporádicas.
Archie y Lilibet vieron por última vez a su abuelo, el rey Carlos III, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la difunta reina Isabel II en 2022.
La nueva visita de Harry ocurre mientras continúan las especulaciones sobre una posible distensión en la relación entre el duque de Sussex y la Familia Real.
Hasta el momento, el Palacio de Buckingham no ha informado si habrá encuentros privados entre el príncipe y el rey Carlos III o con otros integrantes de la Corona durante su estancia en Londres.