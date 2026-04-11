"Nadie es profeta en su tierra": Juan Carlos de Borbón defiende su legado al recibir premio literario en Francia

Juan Carlos I de España dice que "nadie es profeta en su tierra"

El rey emérito, que coescribió Reconciliación con la autora francesa Laurence Debray, dijo conocer "los riesgos que implica emprender la escritura y publicación de unas memorias sobre sí mismo y sobre su actuación como jefe de Estado de un viejo país europeo que, precisamente porque es viejo, se muestra hipercrítico con casi todo y aún más con quien ha ejercido durante más de 40 años su más alta magistratura".

En el libro, publicado a finales del año pasado, Juan Carlos I habla sobre su papel en la transición democrática tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, sus tensas relaciones familiares y el "error" que supuso aceptar millones de euros de Arabia Saudita.

Juan Carlos I, rey emérito de España, es reconocido con un premio literario en Francia por su libro de memorias 'Reconciliación', coescrito con Laurence Debray (Blondet Eliot/ABACA/Shutterstock/Blondet Eliot/ABACA/Shutterstock)

En estas memorias, pudo volcar "hechos y datos que considero pertinentes para la historia y de los cuales estoy decididamente orgulloso; emociones, sentimientos y esperanzas que pertenecen a mi historia personal, así como la debilidad y los errores que he podido cometer como ser humano y de los cuales no puedo estar orgulloso", dijo este sábado en su discurso de una decena de minutos.

"Hoy, al mirar hacia atrás, el presente no me abruma, aunque a veces lo admito, puede entristecerme", añadió.

Laurence Debray (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)

"Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y de que siempre hay juicios sobre casi todo", puntutalizó.

El libro reabrió el debate en España sobre el legado del reinado de Juan Carlos de Borbón y sus vínculos con Franco, cuya muerte supuso su acceso al trono.

